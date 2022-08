Goud voor zwemster Steenbergen, gemengde ploeg en baanwielrenners

Drie gouden medailles, een zilveren en bronzen plak voor Nederland op de Europese Kampioenschappen. Zwemster Marrit Steenbergen en de mannelijke baanwielrenploeg werden vrijdag eerste. De vrouwelijke rensters eindigden als tweede. Later op de avond pakten ook de gemengde Nederlandse zwemploeg een gouden plak op de 4×100 meter wisselslag, baanwielrenner Vincent Hoppezak werd derde op de puntenkoers.

Steenbergen won het EK-goud in Rome. Ze was met een tijd van 54,25 seconden de snelste op de honderd meter vrije slag en liet de Franse Charlotte Bonnet en Freya Anderson (Groot-Brittannië) achter zich. De 22-jarige Steenbergen heeft haar tweede EK-titel veroverd: donderdag zwom ze ook naar goud in de vier keer 200 meter vrije slag.

Later die avond pakte de gemengde Nederlandse ploeg met Kira Toussaint, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen de eerste plek met een tijd van 3.41,73. Zij lieten daarmee de Italianen en de Britse titelverdedigers achter zich.

Baanwielrennen

Ook bij het baanwielrennen, dat in München is gehouden, was Nederlands succes. De teamsprinters Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland prolongeerden daar hun Europese winst door in de finale hun Franse concurrenten te verslaan. Het Nederlandse drietal was met een 34.639 seconden een kleine seconde sneller dan Frankrijk. Vincent Hoppezak wist op de puntenkoers het brons te veroveren.

De vrouwen hoopten dezelfde prestatie te leveren, maar verloren het goud van Duitsland. Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Shanne Braspennincx waren zo’n tweetienden seconden langzamer dan de Duitsers. De Nederlandse vrouwen raakten daarmee hun Europese titel kwijt.