‘FBI zocht naar documenten over kernwapens in huis van Trump’

De FBI-agenten die afgelopen maandag het huis van voormalig president Donald Trump in Florida doorzochten, waren onder meer op zoek naar documenten over kernwapens. Dat hebben bronnen met kennis over het federale onderzoek verteld aan The Washington Post, meldde de krant in de nacht van donderdag op vrijdag. Het is niet duidelijk of die documenten ook zijn gevonden. De FBI droeg na de huiszoeking tien dozen vol documenten uit Trumps woning op landgoed Mar-a-Lago, Palm Beach.

De reden voor de zoektocht toont aan hoe ernstig de zorgen van Amerikaanse autoriteiten zijn over de staatsdocumenten die Trump na de verloren verkiezingsstrijd in 2020 onwettig mee naar huis had genomen. Minister Merrick Garland van Justitie keurde de huiszoeking persoonlijk goed, zei hij donderdag, een besluit dat hij naar eigen zeggen „niet lichtzinnig” heeft genomen. Over Mar-a-Lago is vaker gezegd dat het allesbehalve goed beveiligd is. Politieke nieuwssite Politico noemde het ooit een „hemel voor spionnen”.

De huiszoeking in de woning van Trump leidde tot grote opschudding in de Verenigde Staten. Nog nooit eerder is zoiets bij een voormalig president gebeurd. De FBI heeft nog geen officiële mededeling gedaan over de huiszoeking. Daardoor blijft veel onduidelijk. In het kader van transparantie wil het Amerikaanse ministerie van Justitie het huiszoekingsbevel openbaar maken, evenals een lijst van inbeslaggenomen documenten en goederen. Of het ook echt gaat gebeuren is aan de rechter.

Financiële fraude

Trump zelf is in ieder geval voor openbaarmaking, verklaarde hij in de nacht van donderdag op vrijdag op zijn internetplatform Truth Social, aldus persbureau Reuters. Als het aan hem ligt gebeurt dat onmiddellijk, hoewel hij in het statement schrijft te geloven dat het huiszoekingsbevel is geschreven door „radicaal-linkse Democraten en potentiële toekomstige politieke tegenstanders, die net als in de afgelopen zes jaar staan te popelen om mij aan te vallen”.

Het blijft zo een intense week voor Trump. Woensdag werd hij in New York onder ede verhoord over mogelijke financiële fraude bij The Trump Organization. De ondervraging duurde zes uur, maar Trump — ervan overtuigd dat het onderzoek een politiek gemotiveerde „heksenjacht” is — zweeg al die tijd. Volgens het hoofd van justitie in New York, Letitia James, heeft meer dan drie jaar onderzoek bewijs opgeleverd dat The Trump Organization heeft gesjoemeld met cijfers.

Lees ook: Huiszoeking bij Trump is politiek buskruit