Een spontane mail van Tineke, zoals ze die de afgelopen weken vaker stuurde. „O Frank, je zou hebben moeten zien hoe Stommel, de hond, en Alina elkaar vanmorgen ontmoetten. Zo ontroerend, zo blij om elkaar te zien. Zonder taal, gewoon op gevoel.” Haar eerste kreeg ik kort na mijn column over Alina, de gevluchte Oekraïense kunstenares. Zij zocht schilderruimte, zo schreef ik, omdat ze inmiddels in een kleine hotelkamer was ondergebracht. Tineke werd erdoor geraakt en zei dat ze kosteloos een kamer ter beschikking had.

Inmiddels zijn we vele mails verder in onze penvriendschap. Tineke stuurt mooie, lyrische, persoonlijke mails, over klein geluk en groot verdriet. Ik heb haar nog niet ontmoet – ik heb beloofd dat in mijn vakantie te doen – maar zo al wel een beeld kunnen vormen. Intussen zit Alina ook al enige tijd een paar dagen in de week in de studeerkamer in haar huis, het tapijt beschermd door cellofaan, te schilderen.

Achter die kamer zit een verhaal. Andrei – vriend, Rus en tolk, in die volgorde – was bij de eerste ontmoeting tussen Tineke en Alina. Daar vertelde ze dat het om de studeerkamer van haar man Renier ging, die niet meer bij haar kon wonen vanwege zijn vergevorderde alzheimer. „Ze voelt zich eenzaam”, zei Andrei. „Het is een zielige en wat ongemakkelijke situatie.”

Het raakte ook mij, maar Tineke vindt zichzelf niet zielig. Ze is nog steeds „hoe dan ook een bevoorrecht mens”, schreef ze. „Renier woont in een mooi appartement, is niet boos zoals vele anderen daar, is nog altijd even hoffelijk. Hoewel hij geen idee heeft van de wereld, van corona, van de oorlog, van de kleinkinderen, is hij op eigenzinnige wijze zichzelf gebleven.” Ze is vooral blij dat de kamer zo’n mooie bestemming heeft gekregen. En Renier had volgens haar Alina zelf ook hartelijk thuis ontvangen. In zijn beste Russisch – hij deed ooit een basiscursus.

Tineke niet, die vroeg tijdens die eerste ontmoeting aan Andrei of ze niet wat Oekraïens moest leren. En het enige Russische woord dat ze kent, is hond. „Door Tsjechov.” De dame met het hondje, dat is Tineke ook. Stommel, het hondje, figureert in alle mails. Hij houdt Alina gezelschap op de studeerkamer en zorgt voor de communicatie als Google Translate te veel gedoe is. Misschien, schreef ze, wil Alina ook wel gewoon in stilte schilderen. „Ik probeer me aldoor te bedenken hoe het is als alles onder je weg is geslagen, onzekerheid, spanning, verdriet.”

Alina is er blij, vertelt Andrei, die me foto’s doorstuurt van het werk dat ze bij Tineke maakt. Het eerste, een stilleven van wat vaasjes in de studeerkamer, in drie uur op de allereerste dag gemaakt, heeft Tineke zelf gekocht.

En zo ga ik, bekwaam cynicus, toch hoopvol mijn vakantie in. Dat gedeelde rouw nieuw geluk kan brengen. Dat de goede mensen nog niet uitverkocht zijn.

Dit is de laatste column van Frank Huiskamp als vervanger van Marcel van Roosmalen.