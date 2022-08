Duitsers besparen energie: overheidsgebouwen tot maximaal 19 graden verwarmd

Duitse overheidsgebouwen mogen aankomende herfst en winter worden verwarmd tot maximaal 19 graden. Dat heeft de minister van Economie en Klimaat van het land, Robert Habeck, gezegd in een vrijdag deels gepubliceerd interview met Süddeutsche Zeitung. De maatregel — waarvan onder meer ziekenhuizen zijn uitgezonderd — is onderdeel van een rits strenge Duitse overheidsbesluiten om energie te besparen. Eerder kondigde Spanje al een vergelijkbare maatregel af voor verwarming en verkoeling in publieke gebouwen.

Vooralsnog bleef het in Duitsland bij aanbevelingen om energie te besparen. Begin deze maand klonk er flink wat kritiek op de vrijblijvendheid daarvan, onder meer van milieuorganisatie Greenpeace. Dat heeft effect gehad: Berlijn gaat nu ook verplichtingen opleggen. Zo is het dadelijk ook niet meer toegestaan om gebouwen, monumenten en reclamezuilen ’s nachts te verlichten. Over energiebesparende maatregelen voor bedrijven is de regering nog in gesprek.

De nood voor energiebesparingen is hoog in Duitsland. Het land leunde sterk op Russisch gas, maar kwam in de problemen toen Moskou zijn gasleveringen vorige maand met 60 procent terugschroefde. Habeck beschuldigde Rusland van economische oorlogsvoering tegen Europa. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz beloofde donderdag nog een nieuw steunpakket om mensen die last hebben van de hoge energieprijzen tegemoet te komen. „Burgers kunnen erop rekenen dat we hen niet in de steek laten”, zei hij.

Lees ook:EU-lidstaten sluiten akkoord over vrijwillig verminderen gasverbruik