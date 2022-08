Documenten met staatsgeheimen gevonden bij huiszoeking Trump

Bij de huiszoeking bij de Amerikaanse voormalige president Donald Trump heeft de FBI meerdere documenten gevonden waarin staatsgeheimen staan. Dat blijkt uit een vrijdag vrijgegeven huiszoekingsbevel en lijst van in beslag genomen documenten, melden persbureau Reuters en The New York Times. De papieren bevatten onder meer informatie over het presidentieel pardon aan adviseur Roger Stone en over de Franse president Emmanuel Macron.

Lees ook: De rechtsstaat trilt voor Trump

Onder de paperassen bevonden zich meerdere documenten die Trump niet mee naar zijn resort Mar-a-Lago had mogen nemen nadat hij begin 2021 president af was. Die hadden formeel gearchiveerd moeten worden en delen moeten op beveiligde locaties verblijven. In totaal werden afgelopen maandag zo’n twintig dozen met materiaal in beslag genomen, waarvan elf dozen geclassificeerde documenten bevatten.

Hoogste niveau staatsgeheim

De Amerikaanse overheid hanteert drie niveaus voor de vertrouwelijkheid van overheidsdocumenten. De in beslag genomen materialen in Mar-a-Lago bevatten papieren van alle drie de niveaus, van het laagste tot het hoogste. De huiszoeking was onderdeel van een onderzoek naar of de oud-president de Spionagewet heeft overtreden.

Trump ontkent iets onwettigs gedaan te hebben en zei het prima te vinden dat het huiszoekingsbevel en een lijst van de in beslag genomen documenten werden vrijgegeven. Hij stelt dat geen van de papieren geheim waren en dat de FBI ze gewoon bij hem had mogen opvragen. Eerder op vrijdag werd bekend dat de FBI naar documenten met informatie over het Amerikaanse kernwapenprogramma zou hebben gezocht.