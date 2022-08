Dochter berooft moeder van kunstschatten à 138 miljoen

Kunst, juwelen en geld ter waarde van 138 miljoen euro. Dat zou een 48-jarige Braziliaanse vrouw met een bizarre zwendel hebben gestolen van haar 82-jarige moeder. De dochter is woensdag samen met vier andere verdachten in Rio de Janeiro gearresteerd. Dat meldt persbureau Reuters.

De bestolen bejaarde, Genevieve Boghici, is de weduwe van kunstverzamelaar Jean Boghici. Haar dochter Sabine zou haar onder meer zestien schilderijen van beroemde Braziliaanse kunstenaars afhandig hebben gemaakt. De drie meest waardevolle werken zijn van Tarsila do Amaral, een surrealistische schilderes uit de jaren twintig. Die vertegenwoordigen volgens de politie een geschatte waarde van 130 miljoen euro.

Volgens een politieverklaring is de bejaarde vrouw in 2020 op straat aangesproken door een paragnost, ingehuurd door haar dochter. Deze paragnost waarschuwde de moeder dat het leven van haar dochter in gevaar was. Met grote betalingen voor een spirituele behandeling zou ze het gevaar kunnen afwenden. Toen de vrouw na verloop van tijd achterdochtig werd en probeerde te stoppen met betalen, sloot haar dochter haar maandenlang op in haar huis en bedreigde haar fysiek, aldus de politie.

De dochter en degene die zich voor paragnost uitgaf namen vervolgens de kunstwerken mee omdat die vervloekt zouden zijn. Na bijna een jaar mishandeld te zijn door Sabine en haar handlangers stapte het slachtoffer naar de politie.

Bij huiszoekingen, onder meer in een van de huizen van de ‘paragnost’, zijn in totaal veertien van de zestien gestolen schilderijen teruggevonden. De twee andere zijn verkocht aan een museum in Buenos Aires.

De politie zegt nog op zoek te zijn naar twee andere betrokkenen. De verdachten worden beschuldigd van verduistering, diefstal, afpersing, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie.