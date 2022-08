‘De bomen groeiden altijd prima, tot 2022’

Paul van Otterloo (51) hangt zo’n vijf meter boven de grond in een klimgordel, aan een tak van een boom. Hij pakt zijn kleine kettingzaag aan zijn riem en zaagt een dode tak af, de zaag snijdt bijna vanzelf door het dorre hout. „Kijk”, zegt hij en wijst al hangend naar een beuk verderop in het bos bij Nijmegen. „Die is dood, door de droogte.”

Van Otterloo is al 25 jaar boomverzorger en hij heeft het druk. „Maar op deze manier hoeft het van mij niet”, zegt hij. Hij heeft het namelijk zo druk door de extreme droogte.

Als Van Otterloo weer op de grond staat, loopt hij naar drie massieve bomen op het landgoed van een hotel iets verderop. Allemaal aan hun eind. „Honderdvijftig jaar hebben ze het hier prima gedaan, tot 2022.”

Met name het oosten en zuiden van Nederland kampen met de gevolgen van de lange droogteperiode. Volgens de Unie van Waterschappen worden „de grenzen bereikt van wat er in het watersysteem kan worden gedaan”. In grote delen van Brabant, Limburg, Gelderland en Zeeland geldt (voor het eerst in twaalf jaar) een onttrekkingsverbod van water uit sloten, beken en rivieren.

„De toenemende droogte komt niet door te weinig regen, maar door meer verdamping, die veroorzaakt wordt door temperatuurstijging”, vertelt Niko Wanders, hoofddocent hydrologie aan Universiteit Utrecht. De kans op droge jaren in de toekomst neemt toe door klimaatverandering, blijkt uit zijn onderzoek.

Dat wordt zo veel mogelijk anticiperen op die droogte, dus. Hoe bereidt het sportveld, de begraafplaats, de bierbrouwer of de boomverzorger zich voor op een toekomst waarin droogte ‘normaal’ wordt?

„Je hoeft niet naar het buitenland voor een steppelandschap”, grapt Ad Jacobs, eigenaar van golfpark De Turfvaert, net onder Breda. Zijn banen zijn niet groen meer. Jacobs kiest ervoor om alleen de greens (rond de holes) en de tees (waar de afslag plaatsvindt) groen te houden. „De rest laten we indrogen. We moeten niet willen dat ons park een groene oase is, terwijl alle natuur eromheen verdort en verdroogt.”

Boomverzorger Paul van Otterloo aan het werk in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen. Foto Flip Franssen

‘Geen restricties’

In Brabant mag geen water uit sloten of rivieren gebruikt worden voor het besproeien van akkers en sportvelden. Grondwater mag wel. Dat doet Jacobs dus. Net als voetbalclub BMC uit Berlicum, vlakbij Den Bosch. „Hier ligt alles er nog puik bij”, zegt voorzitter Martijn van Roosmalen. „De gemeente heeft ons geen restricties opgelegd.”

Een eigen ‘gesloten kring’ van watergebruik, met een eigen vijver, is volgens onderzoeker Wanders een ethische manier om een golfbaan redelijk groen te houden. „In het buitenland kan de overheid sportclubs restricties opleggen, hier kun je hoogstens het onttrekken van water uit rivieren of de grond verbieden. En kraanwater mag je hier zoveel gebruiken als je wilt. Al kan dit laatste nog wel eens gaan veranderen, denk ik.”

Golfparkeigenaar Jacobs ziet dat het Brabantse beleid voor grond- en oppervlaktewater strenger wordt. „Toen we dit park begonnen legden we een voorraadvijver aan. Die kunnen we gebruiken als grondwater sproeien niet meer mag. We denken er nu over om hem groter te maken.”

Gras op een golfbaan is simpelweg niet groen te houden met extreme droogte, maar sommige plekken zijn erop in te richten. Als Eddy Blom nu over ‘zijn’ begraafplaats in Putten loopt, ligt die er prima bij. In 2018 gingen er nog „links en rechts planten dood”, zegt de onderhoudsmedewerker. Dat moet je op een begraafplaats, waaraan bezoekers hoge eisen stellen, niet willen. Een landschapsarchitect onderzocht welke planten 2018 overleefden. Hij stelde een plan op en de begraafplaats kreeg nieuw groen. Nu is alleen het gras geel. „Maar dat begrijpen mensen wel”, zegt Blom.

Zulke maatregelen kan niet iedereen treffen. Boomverzorger Van Otterloo moet lijdzaam toezien hoe vooral de beuk en de fijnspar het zwaar hebben. Een uitgedroogde boom is gevoeliger voor ziekten en insectenplagen. „Een klant van me kocht in juli een stuk land met 300 fijnsparren. In augustus waren ze allemaal dood.” Bewateren dan maar? „Dan red je misschien die enkele boom, maar maak je de droogte, het echte probleem, juist groter.”

Hoe zit het met de grote waterverbruikers? Ook zij hebben last van de droogte. Uit 26 bronnen pompt bierbrouwer Grolsch zo’n 900 miljoen liter water per jaar. In 2015 lieten we een waterbeschikbaarheidsonderzoek uitvoeren”, zegt duurzaamheidsmanager Susan Ladrak. „Toen was er nog geen probleem.”

In droogtejaar 2018 kon ineens niet meer uit verschillende Twentse bronnen worden gepompt. De bouwerij deed opnieuw onderzoek. „Toen bleek dat we in toekomst niet hetzelfde kunnen blijven produceren als we geen actie ondernemen”, zegt Ladrak. Het bedrijf probeert het watergebruik efficiënter te maken, door het spoelwater te hergebruiken bijvoorbeeld. In 2021 was er 3,8 liter water nodig voor 1 liter bier. Dat moet omlaag. Ladrak noemt waterschaarste een „regionaal probleem”. De brouwerij begon met waterbedrijf Vitens en het waterschap een initiatief waarin zij met partijen als de LTO en de universiteit nadenken over de regionale droogte en waterschaarste.

Een beuk van zo’n 150 jaar oud. Foto Flip Franssen

‘Te laat voor echte oplossingen’

Dick Eijlander, manager van een buiten- en binnenzwembad op de Veluwe, heeft minder zorgen. Bij hem loopt alles door de hittegolf „fantastisch!”. Zijn bad wordt gevuld met grondwater uit een bron op 80 meter diepte. De lokale natuurvereniging is minder blij: die denkt dat het oppompen invloed zou hebben op de waterstand van beken in de buurt en startte een onderzoek dat nog loopt.

„Wat moet ik dan, mijn bad sluiten?”, zegt Eijlander. „Wij hebben een vergunning voor het onttrekken van 35.000 kubieke meter water per jaar. Dan kan de gemeente niet zeggen: ‘dat mag niet meer’.”

Boomverzorger Paul van Otterloo denkt dat het voor echte oplossingen te laat is, zegt hij aan een boterham naast zijn busje. „De enige oplossing? Klimaatverandering aanpakken. Ik snap dat dat groot klinkt”, zegt de boomverzorger. „Vijftig jaar geleden was het probleem nog een stukje kleiner. Maar toen hebben we er met zijn allen voor gekozen niks te doen.”