Brandweer roept op bermen te maaien om risico natuurbrand te verkleinen

Maai de bermen in de buurt van natuurgebieden en ruim het overgebleven maaisel op om zo het risico op brand te verkleinen. Die spoedoproep doet Brandweer Nederland vrijdagmiddag aan Rijkswaterstaat, de gemeenten en provincies. Vanwege de aanhoudende droogte in het land, kunnen natuurbranden zich snel verspreiden via aangelegen wegen. Volgens de brandweer zijn afgelopen tijd geregeld bermbranden onstaan na een klapband, hete katalysator of autobrand.

Door de droge bermen kort te houden, kunnen de vlammen zich minder makkelijk over het natuurgebied vermenigvuldigen. De brandweer stelt dat de grond zo droog is dat „de vegetatie van grassen, heide en naaldhout, tak- en tophout verhoogd brandgevaarlijk is”. Bovendien is er minder water beschikbaar om te blussen vanuit beken, sloten en grachten. Daarom kan het langer duren voor er voldoende blusvocht ter plekke beschikbaar is.

Vrijdag was er een heidebrand ontstaan in het Noord-Brabantse Schijf. Na enkele uren kreeg de brandweer die onder controle. Desondanks is er zo’n 1,6 hectare (ongeveer gelijk aan drie voetbalvelden) aan natuurgebied verloren gegaan, aldus de Veiligheidsregio. De brandweer verwacht tot ver in de avond in touw te zijn met het nablussen van de brand. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.