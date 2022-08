Bij elkaar gejutte kunst

Duizenden badgasten aan het strand van het Noord-Hollandse Petten vergaapten zich afgelopen zomers aan kleurrijke kunstwerken, grillige Cobra-achtige figuren die langs de strandopgang stonden. Ze droegen namen als Neptunus, Pechvogel, Harige Harry of Lord of the Rings.

Ze zijn vervaardigd van visnetten, doppen, touw, zelfs patroonhulzen, speelgoed, handschoenen, schoeisel, alles wat na een westerstorm langs de vloedlijn achterblijft. De kunstenaar achter de figuren is voormalig onderwijzer Arnold Gronert (79). De beeldengalerij onder de open hemel noemt hij Wall of Shame. Schaamte, ja, over de plastic rommel in zee.

Bijna dertig jaar lang zwierf Gronert op de grens van water en land langs de kust van Schoorl aan Zee tot aan Groote Keeten. In de wintertijd vier of vijf keer per week om nauwkeurig alle dieren te registeren, dood of levend. De gegevens stuurde hij onder meer op aan Naturalis Leiden of het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel.

Gronert is begaan met het lot van gestrande dieren, door toedoen van de mens. Doodsoorzaak één is plastic. Vogels, vissen en zeezoogdieren raken verstrikt in netten, touwen of ze voeren plastic afval aan hun jongen. „Om aandacht voor die vervuiling te vragen, besloot ik vier jaar geleden kunstwerken te maken”, zegt Gronert, „vervaardigd van zwerfvuil uit zee. Ik deed het uit protest, we moeten de uitstoot van afval beteugelen.”

Gronert jutte al dat plastic. In een fietsenschuurtje bij zijn huis stelde hij zijn wonderbaarlijke personages samen. Deze nazomer krijgen ze een tentoonstelling in de expositieruimte van Kasteel Beverweerd in Werkhoven aan de Kromme Rijn, op uitnodiging van kunstschilder Geert Jan Jansen die de werken bij toeval ontdekte.

Gronert: „Het is natuurlijk een heel andere plek in Beverweerd dan aan zee. In een min of meer museale opstelling krijgen ze extra betekenis. Het zijn nu écht kunstwerken. Bovendien loopt hier de Kromme Rijn langs. Rivieren zijn zowel in de Derde Wereld maar ook in westerse landen de grootste bronnen van vervuiling. Het is toch bizar dat jagers plastic patroonhulzen gewoon in de natuur achterlaten en dat die via sloten, rivieren en de zee tot slot hier in Petten aanspoelen, bij duizenden.”

Het werk Pechvogel is sprekend. De arme vogel kijkt je streng aan met ogen van zwart-witte plastic doppen. De vleugels zijn zwart van de olie. Een stuk visnet sluit zijn snavel af. Hij heeft nog net een visje kunnen verschalken, maar die kan hij niet doorslikken: om zijn nek zit een koord.

„Het probleem met plastic is dat het niet verteert”, zegt Gronert. „Het breekt af in steeds kleinere stukjes. Een van de kunstwerken heet ‘Covid-1941’, zo genoemd omdat het Amerikaanse bedrijf Dow Chemicals in dat jaar overging op de massale productie van plastic. Niet alleen voor vogels, ook voor onze planeet is de plastic soep levensbedreigend.”

Arnold Gronert: Wall of Shame. Kasteel Beverweerd, Werkhoven. Opening: 20/8. Te zien t/m 11/9. Inl: geertjanjansen.nl