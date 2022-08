Auteur Salman Rushdie neergestoken in New York

Lees ook dit eerdere interview met Rushdie: ‘Ik stond op het punt gek te worden’

De Britse auteur Salman Rushdie (75) is tijdens een evenement in New York neergestoken toen hij op het punt stond een lezing te geven. Een man bestormde het podium en begon Rushdie te slaan en te steken, meldt een verslaggever van persbureau AP die getuige was van het incident. Rushdie werd vervolgens op het podium behandeld. De man is direct staande gehouden, meldt de getuige. Over de ernst van Rushdies verwondingen is nog niets bekend.

De schrijver ontvangt sinds de jaren tachtig doodsbedreigingen vanwege zijn boek De Duivelsverzen, wat door sommigen als blasfemisch wordt afgeschilderd. Het boek is in Iran en diverse andere islamitische landen verboden. De toenmalige leider van Iran, ayatollah Khomeini, vaardigde vanwege het boek een fatwa uit tegen Rushdie, waarin werd opgeroepen tot het doden van de auteur. De Iraanse regering heeft zich inmiddels gedistantieerd van de fatwa van Khomeini, maar verschillende moslimextremisten vinden nog steeds dat Rushdie de dood verdient vanwege de manier waarop hij de profeet Mohammed neerzet in zijn boek.

De vertaler van de Japanse versie van De Duivelsverzen werd in 1991 vermoord door een onbekende aanvaller. Twee jaar later raakte Rushdies Noorse uitgever gewond bij een aanslag.

De Duivelsverzen werd uiteindelijk een internationale bestseller. Rushdie schreef in 2001 het Boekenweekgeschenk en was daarmee de eerste niet-Nederlandse schrijver die deze jaarlijks gepubliceerde novelle schreef. In de autobiografische roman Joseph Anton uit 2012 ging Rushdie in op wat het uitvaardigen van de fatwa en de gevolgen daarvan persoonlijk met hem gedaan hadden.