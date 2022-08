Appels uit achtertuinen worden echte Groningse cider

Appels uit de supermarkt zijn zoetsappig, met weinig diepgang. Een appel uit de achtertuin of uit een oude boomgaard met bijna vergeten rassen is vaak interessanter. Wat zuurder, wat bitterder, minder water, meer geconcentreerde smaak. Minder geschikt om te eten, maar juist wel om te drinken. Helemaal als je een ‘blend’ van appelrassen maakt en zo een goede balans van smaken krijgt.

Een cidermaker wil niet neerkijken op welke appel dan ook, maar als-ie mag kiezen, doe dan maar zo’n klein appeltje, een overlever, van een oude hoogstamboom. „Je kunt cider maken met elke appel, maar je maakt niet met elke appel goede cider”, zegt Jurjen van der Schans, cidermaker in Groningen.

Van der Schans (34), van beroep gezondheidswetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen, is zelf met zijn 2,04 meter een soort hoogstamboom. Hij weet precies waar hij moet bukken in de kelder van het oude universiteitsgebouw in Haren. In dit gebouw, waar hij ooit als student farmacie college volgde, zitten nu start-ups, ateliers en woningen. De Biotoop heet het. Er omheen kassen, moestuinen en woekerend groen. Een anarchistische oase in het aangeharkte villadorp. Hij loopt door de lange gangen naar een van de ruimtes waar hij met twee compagnons, Nanne Baptist en Bob Evenhuis, cider maakt.

Al in de gangen ruikt het enigszins zuur. Dat is niet hoe goede cider ruikt als je je neus in het glas steekt. Dat is wat je krijgt als je een vat niet zo goed gelukte cider laat staan omdat je vermoedt dat er misschien nog goede azijn van te maken valt, als je dat vat vervolgens een beetje verwaarloost en de boel zo zuur wordt, dat het vat begint te lekken en er tweehonderd liter ingedikte appelazijn uitstroomt.

Jurjen van der Schans werd gebeld door de beheerder, het hele gebouw stonk naar azijn, of hij daar iets van wist. Hij heeft het nog met een vinger van de vloer gelikt, voordat hij met dweilen begon. „Heel lekker, balsamico-achtig.”

Het azijn-incident komt ter sprake als gevraagd wordt of er nog weleens iets mislukt, na vijf jaar cider maken. Als dat vaker gebeurde, zou hij het wel zeggen. Want hij hoeft er niet van te leven. Dat maakt dat je sneller een vat durft af te keuren als het een keer tegenvalt. Maar het gebeurt eigenlijk zelden dat een vat niet goed genoeg is om als cider te drinken. Hoewel de cider van Doggerland, vernoemd naar verdwenen land in de Noordzee tussen Engeland en Noord-Nederland, in de loop der jaren wel steeds een beetje beter is geworden.

Superlokaal

Het hele cideravontuur begon voordat ze zich serieus in het maakproces hadden verdiept. Met een prijsvraag waarbij oplossingen voor voedselreststromen werden gevraagd. Jurjens ouders hadden appelbomen in de tuin, het leek hem leuk daar cider van te maken. „En elke man met baard moet iets maken, toch?” Bierbrouwen deed iedereen al. Dus waarom niet iets nieuws: iets met lokale appels die anders toch maar onder de boom wegrotten of waar je misschien een paar appeltaarten van maakt. Iets waar je de „community” – ook heel hip – bij kon betrekken: Groningers met appelbomen. Superlokaal, superduurzaam, superambachtelijk.

Foto Kees van de Veen

Maar hoe ging dat? „We wisten niet veel. We dachten nog dat het een soort Apple Bandit zou worden, dat zoete spul uit de supermarkt.” Bij een crowdfunding haalden ze 10.000 euro startkapitaal op. De Groningse ciderhandelaar Raúl Henriquez liet ze kennismaken met wat volgens hem échte cider is: helemaal niet zoet, eerder droog en een tikje bitterzuur. En als je de methode van ‘natuurlijke gisting’ gebruikt, wordt-ie „wat aardser, stalliger, meer funky, met het aroma van paardendeken”.

Dat is dus hoe Van der Schans inmiddels over cider praat. Zoals een vinoloog over wijn. Hij schenkt een cider met hop in een klein wijnglas, het ideale ciderglas. Door de hop neigt het iets naar bier. Maar welbeschouwd, zegt hij, is het eerder wijn. „Het heeft dat ambachtelijke, het ‘craft’-karakter dat speciaalbier ook heeft. De no-nonsense van bier. Maar als je ziet hoe het gemaakt wordt, lijkt het meer op wijn: je gebruikt geen mout, geen graan, je kookt niets. Gefermenteerd fruitsap, dat is wat het is.”

Ingewikkeld om te maken is cider in essentie niet. Simpel gezegd: appels selecteren, wassen, verschroten (in stukken snijden), persen en het sap in vaten gieten. En dan heel lang niks. Door de vergisting worden suikers omgezet in alcohol en als dat proces na ongeveer een half jaar ver genoeg gevorderd is, gaat de cider op fles, waar koolzuur en smaak zich verder kunnen ontwikkelen.

Dat is de simpele versie. Want in de praktijk kun je onderweg nog talloze keuzes maken: gist toevoegen of de fermentatie aan de bacteriecultuur in het sap overlaten, wel of geen suiker, calciumcarbonaat, pectine of tannine erbij, het vat korter of langer laten liggen.

Je kunt tussendoor van alles meten om te kijken of de balans van zuren en bitters wel goed is. „Maar als je gaat meten, ga je al snel van alles toevoegen. En we willen juist een zo natuurlijk mogelijke cider maken.”

Foto Kees van de Veen

Natuurwijnachtig

En dan de smaakjes. „In het begin hadden we nog een cider met gember en honing. Maar over dat zoet waren mensen toch niet zo enthousiast. Zoet verhult ook veel, dan proef je minder gelaagdheid. En gember is niet bepaald lokaal.”

De smaken die ze nu nog hebben, komen van Groningse hop, vlierbloesem waar door Jurjens moeder siroop van is gemaakt, en Friese zwarte bessen. Aan die laatste, met de naam Brombeer, zie je hoe cider de verwachtingen kan tarten. Door de bessen verwacht je zoet. De kleur zet je op het spoor van een lichte rode wijn. Maar wat je proeft is een tikje bitter en zuur, fris en bubbelig, natuurwijnachtig, maar dan weer minder alcoholisch. Lekker fris, kun je ook zeggen.

Van der Schans erkent als eerste dat Doggerland met alle trends meelift: lokaal, natuurlijk, kleinschalig, duurzaam, ambachtelijk. Tegelijkertijd heeft het ook iets ouderwets: zoals mensen vroeger papier inzamelden op de platte kar voor het dorpshuis, wordt nu iedereen in stelling gebracht om appels te verzamelen. Oude appelrassen, zoals de Groninger Kroon of de Notaris-appel, en oude hoogstamboomgaarden beleven een herwaardering doordat er wat mee gedaan wordt. En dat vindt iedereen mooi. Toen ze hun nieuwe cider dit voorjaar op een boerderij in Loppersum presenteerden, kwamen daar zomaar, terwijl het de halve dag regende, honderdveertig mensen op af. „Helemaal niet alleen maar hipsters, gewoon mensen uit de omgeving.”

Uiteindelijk doen ze het vooral omdat het voldoening geeft om „bedrijfje te spelen”, om iets te maken waarvan je snel resultaat ziet, anders dan wanneer je jarenlang achter een computer wetenschappelijk onderzoek zit te doen. Ze maken nu weliswaar 10.000 liter cider per jaar, ze winnen er zelfs prijzen mee op internationale ciderfestivals, maar het is nog steeds een hobby, zegt Jurjen. „Ik kan ook gaan voetballen, maar cider maken is leuker.”