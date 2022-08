Amerikaanse actrice Anne Heche (53) overleden na auto-ongeluk

De Amerikaanse actrice Anne Heche is vrijdag op 53-jarige leeftijd overleden. Dat meldt onder meer The Guardian op gezag van haar familie. Heche lag in coma in het ziekenhuis sinds ze vorige week vrijdag een ernstig auto-ongeluk kreeg.

Bij het ongeval liep Heche zulke ernstige hersenschade op dat herstel nagenoeg was uitgesloten. Daardoor werd besloten vrijdag de beademingsapparatuur los te koppelen, nadat eerst onderzocht was of Heches’ organen nog konden worden gedoneerd. Haar familie heeft ervoor gekozen om het leven van de actrice niet langer kunstmatig op te rekken.

Heche reed met haar Mini Cooper een woning in Los Angeles binnen, die vervolgens in brand vloog. De bewoonster van het huis wist de brand te overleven. Heche reed harder dan de toegestane snelheid en de politie onderzoekt of zij mogelijk onder invloed was.

De actrice brak door in de jaren tachtig in de soapserie Another World, waarin zij de tweeling Vicky Hudson en Marley Love speelde. Later speelde ze in meerdere films, waaronder de rampenfilm Volcano en I Know What You Did Last Summer. Eind jaren negentig gold ze als een van de grootste actrices van Hollywood en speelde ze in films met Johnny Depp (Donnie Brasco) en Harrison Ford (Six Days, Seven Nights). Heche had drie jaar een liefdesrelatie met actrice en presentatrice Ellen DeGeneres.