Zweden gaat man uitleveren aan Turkije na NAVO-deal

De Zweedse regering heeft ingestemd met de uitlevering van een Turks staatsburger aan Turkije. Dat meldt de Zweedse publieke zender SVT. De man is in Turkije veroordeeld voor fraude. Volgens SVT maakt de uitlevering van de 35-jarige man deel uit van de voorwaarden waartegen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn veto tegen het NAVO-lidmaatschap van Zweden liet vallen.

Eind juni zei Erdogan niet langer dwars te liggen bij NAVO-toetreding van Zweden en Finland, als de twee landen „73 terroristen” zouden uitleveren aan Turkije. Hiermee gingen Zweden en Finland akkoord, in de wetenschap dat de andere NAVO-lidstaten geen bezwaar hebben tegen de kandidaatstelling. Voor zover bekend is de man die nu wordt uitgeleverd de eerste van de lijst.

SVT meldt dat het uitleveringsverzoek in 2021 door Turkije werd ingediend. De man is in Turkije veroordeeld tot veertien jaar celstraf voor creditcardfraude, die in 2013 en 2016 gepleegd zou zijn. De Turkse man ontkende bij het Zweedse hooggerechtshof het misdrijf te hebben gepleegd en stelt om onder meer religieuze redenen te zijn vervolgd. Zo bekeerde hij van de islam naar het christendom en is zijn moeder van Koerdische komaf.

De Zweedse minister van Justitie Morgan Johansson noemde de uitlevering „een routinezaak”. Volgens de Financial Times wilde haar ministerie niet ingaan op de vraag of de man op de lijst met „73 terroristen” staat.