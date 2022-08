Zeker 27 mensen omgekomen bij anti-overheidsprotesten in Sierra Leone

In Sierra Leone zijn bij anti-overheidsdemonstraties woensdag zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het gaat om tenminste 21 burgers en 6 politieagenten. Dat melden internationale persbureaus donderdag, op basis van berichtgeving van een mortuarium in de hoofdstad Freetown en de lokale politie. Demonstranten protesteerden tegen de overheid, die in hun ogen onvoldoende doet om de economische problemen in het land te verkleinen.

De slachtoffers vielen voornamelijk in de hoofdstad Freetown, maar ook in de kleinere plaatsen Kamakwie en Makeni kwamen personen om het leven bij demonstraties. De protesten vonden vooral plaats in het noorden en westen van het West-Afrikaanse land, waar een groot deel van de oppositieaanhang woont. De Sierra Leoonse overheid sloot woensdag het internet af en stelde een straatverbod in vanaf 15.00 uur lokale tijd, beide om escalatie zoveel mogelijk te beperken. President Julius Maada Bio sprak op Twitter van een „ongelukkige dag”.

De prijzen van brandstof en levensmiddelen stegen in de afgelopen maanden in het Afrikaanse land sterk. Veel arme huishoudens in Sierra Leone kunnen daardoor nog minder kopen. Sierra Leone is een van de armste landen van de wereld; ongeveer de helft van de acht miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. De Verenigde Naties publiceerden vorige maand een rapport waarin zij de „schokkende snelheid in armoede en hongersnood” wereldwijd direct linkt aan de oorlog in Oekraïne.