Windmolens veroorzaken kwartaalverlies van Siemens

Het klinkt als een eeuwigheid geleden. De vorige keer dat Siemens verlies leed, was dat het gevolg van zijn samenwerking met telecombedrijf Nokia. Donderdag, ruim twaalf jaar later, moest het concern opnieuw rode cijfers tonen.

Ditmaal zit het probleem niet in de telecommunicatie maar vooral in de energiehoek. Over het derde kwartaal werd een verlies geleden van 1,5 miljard euro. Het derde kwartaal loopt bij Siemens tot en met juni: het Duitse concern heeft een gebroken boekjaar dat eind september wordt afgesloten.

Dat de kwartaalcijfers rood zijn, komt niet als een verrassing. Vorige maand meldde Siemens al dat het de boekwaarde van dochter Siemens Energy met 2,7 miljard zou verlagen. Het dochterbedrijf is weliswaar twee jaar geleden afgesplitst, maar is nog wel grotendeels in handen van Siemens.

Bij de afwaardering gaat het om een louter boekhoudkundige operatie. Die afboeking veroorzaakt weliswaar kwartaalverlies, maar het gaat niet om extra concrete bedragen die het bedrijf verlaten.

Extra afschrijvingen

Dat het verlies maar liefst 1,5 miljard euro is, komt wél als een verrassing. Dat heeft te maken met twee extra afschrijvingen die deze donderdag pas bekend werden. Niet alleen wordt er nog extra op de energieactiviteiten afgeboekt, ook de waarde van Siemens’ bezittingen in Rusland verdwijnt uit de boeken.

In maart maakte het concern als een van de laatste bedrijven bekend te vertrekken, nadat Rusland een maand eerder Oekraïne was binnengevallen. Deze stap kost Siemens 400 miljoen euro. Het vertrek doet ook om een andere reden pijn: al in 1852 werd het bedrijf actief in Rusland, en Carl von Siemens, de broer van oprichter Werner, werd zeven jaar later zelfs Russisch staatsburger.

De verliezen bij de energie-activiteiten hebben alles te maken met de Spaanse dochter Gamesa, die sinds mei volledig in bezit is van Siemens. De windturbinemaker kampt met tegenvallers bij de ontwikkeling van nieuwe molens en ziet de materiaalkosten sterk oplopen. Die hoge kosten treffen niet alleen Gamesa, maar ook diens moeder. Woensdag maakte de Deense windmolenfabrikant Vestas ook al een kwartaalverlies bekend.

Siemens, dat actief is in industrie, (digitale) infrastructuur, zorg en transport, boekte een jaar geleden nog een kwartaalwinst van 1,5 miljard euro. Ondanks de genoemde tegenvallers ziet het bedrijf zijn omzet met 4 procent stijgen tot 17,8 miljard. „Onze activiteiten zijn aantrekkelijk en groeien”, zei bestuursvoorzitter Roland Busch. „We hebben de juiste strategie om succesvol te zijn, zelfs in onzekere tijden.”