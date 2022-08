Vrees voor hate speech en represailles bij Eritrees feest

De Haagse rechtbank moet vrijdag besluiten of een door sympathisanten van het bewind van Eritrea georganiseerd feest in een evenementenhal in Rijswijk zaterdag wel doorgang kan vinden.

De gemeente Rijswijk wil de bijeenkomst niet toestaan omdat de aanvraag voor een vergunning door de Stichting Nederlands Eritrees Platform in Uithoorn te laat is ingediend, aldus een woordvoerder van de gemeente. Ook zou men bang zijn voor verstoring van de openbare orde.

Tegen het evenement in Rijswijk wordt bezwaar gemaakt door de stichting Mensenrechten voor Eritreeërs. Deze organisatie van in Nederland wonende Eritreeërs verzet zich tegen het evenement omdat het volgens deze club wordt georganiseerd „door de lange arm van het dictatoriaal bewind in Eritrea”.

Volgens de advocaat van de stichting, Emiel Jurjens, wordt het treffen op posters weliswaar aangekondigd als een ‘cultureel treffen’, maar in werkelijkheid dient de bijeenkomst om te zorgen dat van duizenden in Nederland wonende Eritreeërs „op een illegale wijze belasting kan worden geïnd”. De ambassade van Eritrea beschikt volgens Jurjens over alle persoonsgegevens van Eritreeërs in Nederland. Als ze niet komen opdagen op een evenement van de overheid, kan dit volgens de advocaat ‘strafmaatregelen’ tot gevolg hebben zoals geen hulp bij verzoeken om consulaire bijstand en represailles voor familieleden in Eritrea.

De bestuursrechter is door de organiserende stichting om een voorlopige voorziening gevraagd zodat het treffen toch kan plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk of de procedure schriftelijk wordt beslecht of dat er vrijdag een zitting komt. „We wachten nog steeds op de stukken”, aldus een woordvoerder van de rechtbank donderdagnamiddag.

Schadepost

Volgens de stichting Mensenrechten voor Eritreeërs wordt het evenement in feite georganiseerd door de enige legale politieke partij van Eritrea: de PFDJ (People’s Front for Democracy and Justice). Ze wijzen erop dat op de posters een vooraanstaand lid van deze partij, Awel Seid, is afgebeeld in militair uniform. Advocaat Jurjens zegt te vrezen voor ‘hate speech’ waarin de aanval van Rusland op Oekraïne wordt verdedigd. In een schrijven heeft hij de ambassade van Eritrea gevraagd het evenement af te gelasten.

Gerard Scholtes, eigenaar van Event Plaza waar het evenement zal worden gehouden, is kwaad dat de doorgang ervan op de tocht is komen te staan. Het zou hem een schadepost opleveren van zesduizend euro. Scholtes zegt dat er geen reden is te vrezen voor wanordelijkheden omdat hij goede beveiliging heeft geregeld door tien bewakers in te huren. „Negen jaar geleden hebben we ook dit evenement georganiseerd en toen hebben ook jongelui geprobeerd de boel op stelten te zetten”. In 2017 werd in Veldhoven een vergelijkbaar evenement verstoord.

De Haagse politie zegt zich niet te bemoeien met het al dan niet doorgaan van de bijeenkomst. „Als het evenement doorgaat zijn we er alert op in de surveillance’’, aldus een woordvoerster. De advocaat van de stichting die het evenement organiseert en de ambassade van Eritrea zijn niet voor commentaar bereikbaar.