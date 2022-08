Toezichthouder wil ‘in principe’ verbod op hergebruik persoonsgegevens door overheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat er „in principe” een verbod komt op het hergebruiken van persoonsgegevens in openbare registers. Dat heeft de AP geadviseerd aan het kabinet, meldt de toezichthouder donderdag. Ook moeten er regels komen over wanneer welke persoonsgegevens een uitzondering zijn op het verbod. Volgens de AP zorgt het huidige wetsvoorstel, waarin het kabinet overheidsinstellingen aanmoedigt persoonsgegevens te delen, ervoor dat deze mogelijk worden gedeeld zonder toestemming of medeweten van de mensen om wie het gaat.

Volgens het huidige wetsvoorstel moeten overheidsinstellingen persoonsgegevens beschikbaar kunnen stellen voor onder meer onderzoek of commercieel gebruik. Het kabinet vraagt van de instellingen zelf in te schatten wanneer dat niet kan. AP-vicevoorzitter Monique Verdier zegt weliswaar „het belang van open overheidsdata in te zien, bijvoorbeeld voor onderzoek”, maar laat ook weten dat burgers „de baas” moeten zijn over hun eigen persoonsgegevens. „Tenzij de wetgever – en dus niet een overheidsorganisatie zelf – bepaalt dat dat niet zo is”, aldus Verdier.

De AP liet zich eerder kritisch uit over het publiceren van persoonsgegevens in openbare registers, zoals het Handelsregister en het Kadaster. Thuiswerkende zzp’ers kunnen daarom binnenkort hun adres afschermen in het Handelsregister. Hun adres staat er standaard wel nog steeds in. In het Kadaster, een register met gegevens over onroerend goed, is het voorlopig niet mogelijk voor burgers om hun adres af te schermen.