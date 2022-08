Summerschool is terug, met rijzende tv-ster Francis van Broekhuizen

Gek eigenlijk dat Matthijs van Nieuwkerk nooit heeft meegedaan aan De slimste mens. Hij moet toch grossieren in kennis, zo veel als hij ervan deelt met de kijker. Via de televisie verspreidt hij zijn liefde voor en kennis van literatuur, jazz, chansons. En wat hij zelf niet weet, laat hij zichzelf (en ons) uitleggen door een ander. Hij verzon DWDD University, met natuurkundige Robbert Dijkgraaf, nu minister van onderwijs. Bioloog Freek Vonk zat ook in zijn sprekersstal, terrorisme-expert Beatrice de Graaf. Zomers was er DWDD Summerschool. Na drie jaar afwezigheid is dat programma nu terug als Summerschool. Woensdagavond was de eerste van vier ‘colleges’.

Ik begon over De slimste mens, omdat operazangeres Francis van Broekhuizen, daar in de zomer van 2020 zo in opviel dat ze sindsdien in vrijwel geen televisieprogramma meer heeft ontbroken. Ze was de dark horse van De slimste mens, jubelde presentator Philip Freriks. Een „operadiva met noten op haar zang”, die op commando naar de hoge C notenbalkte en om de haverklap in gezang uitbarstte. „112 decibel zonder microfoon”, zei ze. „Vergelijkbaar met een straaljager,” wist allesweter Maarten van Rossem. Ze bekende daarop dat ze elke avond met Maarten in bed lag, omdat ze zo graag naar zijn hoorcolleges-podcast luisterde.

In de televisieseizoen daarna werd ze dikke vriendinnen met Eva Jinek bij Jinek, ze had „een klik” met Chantal Janzen in Beat The Champions, ze blies huilend de aftocht in De verraders, omdat het samenzweerderige gesmoes dat nou eenmaal bij het programma hoort, haar terugbracht naar de tijd waarin ze gepest wordt. Over dat pesten vertelde ze daarop in een aflevering van Kruispunt. En toen ze ambassadeur werd van Pride was ze wéér overal te gast. Moet ik nog doorgaan of is zo wel duidelijk dat ze ineens heel erg bekend is geworden? Zij dus, Francis van Broekhuizen, was de eerste gastdocent van de Summerschool en zij vertelde gisteravond over haar „levenslange obsessie” met de beroemdste operazangeres ooit, Maria Callas.

Trillertjes en loopjes van Mariah Carey

Ik heb die afleveringen van destijds, waarin Francis van Broekhuizen uiteindelijk de finale haalt, nog eens teruggekeken en in een van de rondes kreeg ze nota bene een vraag over Maria Callas. Of eigenlijk over Callas’ grote, maar tragische liefde, de rijke reder Artistoteles Onassis. Wat Francis van Broekhuizen toen zei, was achteraf een open sollicitatie naar een plek in Matthijs van Nieuwkerks docentenkorps: „Over Callas kan ik úren praten.” Drie weken desnoods, maar sowieso „langer dan Maarten van Rossem.”

Ze hield het gisteravond bij veertig minuten en ze vertelde over Callas als best-verkopende operazangeres, en over Callas ‘la divina’, de diva die op haar 53ste zou sterven aan een gebroken hart. Dat deed ze heel onderhoudend. Haar verhaal hield het midden tussen een Ted-talk, een spreekbeurt en een stand-up optreden. Om de techniek van belcanto uit te leggen, liet ze een stukje Mariah Carey horen, een popzangeres die haar zang doorspekt met trillers en loopjes. Zelf deed ze het ook nog even voor. Ze liet zien hoe zangeressen erbij stonden op het toneel in de tijd vóór de Callas-revolutie. Zij zong niet alleen, ze acteerde. Daarvoor waren het kaarsrechte, verklede figuurtjes die hun armen wijd strekken als ze ‘aan de beurt’ zijn. Park and bark werd het genoemd. Staan en zingen.

In Summerschool zat het type publiek dat je verwacht bij een lezing, grijzend en geïnteresseerd. Op de eerste rij zat Matthijs van Nieuwkerk te genieten en te glunderen. Wie is hier de allerslimste? Niet Francis van Broekhuizen, zij deed deze zomer ook nog mee aan De slimste mens, All Stars, de jubileum-editie. Maar de finale haalde ze niet.