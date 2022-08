Snel emmers slepen voordat de kraan droogvalt

‘Shit, breng snel de emmers. Het water is weer bijna op”, schreeuwt Fadma door het huis om half acht ’s avonds, wanneer ze net de waterkoker wil vullen. Een zwak straaltje water stroomt uit de kraan in de keuken van een riante villa in Nador, een Riffijnse stad in Noordoost-Marokko.

Fadma en haar familie zijn net terug na een lange dag op het strand, ze moeten nog douchen en eten, maar dat wordt lastig zonder water. Overal komen emmers, lege flessen en blikken in verschillende maten tevoorschijn. „Alweer?!”, roept haar kleinzoon Salahedin, overgekomen uit België. „Gisteren kon ik de wc niet doorspoelen en moest ik met een emmer alles weg krijgen”, moppert hij geïrriteerd. „Alsof we in de Middeleeuwen leven”, valt zijn neefje Redouan hem bij.

Het tafereel in huize Jilali is niet uniek voor het Rifgebergte. In bijna de hele regio kampen huishoudens met watertekorten; in sommige dorpen komt urenlang geen water uit de kraan. Ook elders in Marokko is er waterschaarste. Gemeentelijke en landelijke autoriteiten nemen maatregelen. Zo wordt in Nador officieel het water van zeven uur ’s avonds tot middernacht afgesloten. In de praktijk is ook de toevoer buiten die tijdstippen onbetrouwbaar.

Noodtoestand

Marokko kampt met het droogste jaar in decennia. De balans tussen watervraag en -aanbod wordt steeds moeilijker te handhaven. De vraag naar (drink)water groeit, terwijl waterbronnen, riviertjes en putten leeg raken. In juli werd een ‘waternoodtoestand’ uitgeroepen, toen voorraden al met 85 procent waren afgenomen. Om die voorraden uit te breiden, wil de overheid onder meer in 2030 de ontziltingscapaciteit verdrievoudigen. Ook moet de ongelijke verdeling van de watervoorraden worden aangepakt en moet de overexploitatie van grondwater worden herzien.

Wij zijn wel wat gewend en kunnen ons makkelijk aanpassen. De generatie die altijd stromend water heeft gehad, piept wel anders

De Marokkaanse regering lanceerde een campagne om mensen bewust te maken van waterverspilling. „Elke druppel is belangrijk, daarom is verantwoord gebruik een taak van ons allen geworden”, zei minister Nizar Baraka (Logistiek, Voorzieningen en Water).

Op het platteland – ook in het Rifgebergte – zijn de bewoners creatiever met de rantsoenering. Mennana geeft met een tuinslang snel nog even haar planten en boompjes water. Ze heeft muntplanten, pepers, vijgen- en olijfbomen. „Anders ben ik straks ook nog mijn oogst kwijt”.

Ervaringsdeskundigen

De slang is aangesloten op een waterleiding die ieder moment kan droogvallen. Mennana, gekleed in een groene keshaba (een huisjurk), loopt met de tuinslang in de hand door naar de waterput. „Ik vul die snel nog even, want hier loopt het water niet weg”, grinnikt ze. „Dat gesleep met emmers en flessen is mij te veel gedoe. Nu hoef ik alleen de slang in de waterput te laten tot het water stopt.” Wanneer Mennana of haar familieleden water nodig hebben, kunnen ze dat uit de put halen. Maar ideaal is het niet.

Fransen op rantsoen Foto Fabrice Coffrini/AFP Uitgedroogd meer Lac des Brenets op de grens van Frankrijk en Zwitserland. In Frankrijk was het in juli het droogst sinds het begin van de metingen eind jaren vijftig.En ook in augustus is de kans aanwezig dat een droogterecord wordt verbroken. De aanhoudende sécheresse heeft geleid tot drinkwatertekorten in tientallen gemeenten; in 93 van de 96 departementen gelden restricties voor het gebruik van drinkwater. De maatregelen variëren van een verbod op het bewateren van gazons tot quota voor het gebruik per persoon. Zo mogen inwoners van de gemeente Saillans in het Zuid-Franse departement La Drôme niet meer dan 150 liter drinkwater per dag gebruiken. Als deze grens wordt overschreden, komt de gemeente langs om een apparaatje te installeren dat ervoor zorgt dat na 150 liter het water wordt afgesloten, schreef de krant Le Monde donderdag. Ook wordt in sommige kustgemeenten zeewater ontzout en het water uit sommige meren gepompt voor de productie van drinkwater. In Andalusië zijn reservoirs bijna leeg Het waterreservoir La Viñuela in de Spaanse provincie Malaga tijdens zware droogte deze maand. Foto Jon Nazca/Reuters In Spanje en Portugal hebben de extreme hittegolven van deze zomer en de uitzonderlijk droge winters ook gezorgd voor een probleem met de waterreservoirs. In Spanje is gemiddeld nog maar zo’n 39 procent van de opslag gevuld. In de regio Andalusië is dat zelfs nog maar 25 procent. In buurland Portugal bereikt het peil in de reservoirs ongeveer 40 procent. De afgelopen jaren heeft Spanje geïnvesteerd in de bouw van dammen om boeren en steden van water te voorzien. Maar door de toename van irrigatie, het blokkeren van de natuurlijke loop van riviertjes en onvoldoende regenval, dreigen de dammen compleet uit te drogen. Dat terwijl er veel water nodig is voor de landbouw, met name voor groente en fruit geproduceerd voor de Europese markt. Volgens experts springen inwoners van beide landen in hun dagelijks leven inefficiënt om met het bruikbare water. Zo wordt water verspild door het vullen van zwembaden, het besproeien van golfbanen en lang douchen. Om de dreigende tekorten te beperken zijn in Portugal de tarieven omhoog bijgesteld en worden bedrijven aangespoord besparende maatregelen te nemen. In Spanje wordt ‘waterrecycling’ aangemoedigd. Door onder meer de watertoevoer in de late uurtjes in sommige delen van het land af te snijden, een verbod op het vullen van zwembaden en het dichtdraaien van de kranen van stranddouches, hoopt de Spaanse regering het verbruik te verminderen. Experts vrezen echter dat maatregelen alleen in Spanje ontoereikend zullen zijn. Onder invloed van aanhoudende klimaatverandering, denken zij, blijft het dweilen met de kraan open.

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 12 augustus 2022