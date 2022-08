Schiphol compenseert reizigers die door lange rijen vlucht misten

Schiphol gaat de kosten vergoeden van reizigers die door de chaos op de luchthaven hun vlucht hebben gemist. Dat meldt het vliegveld donderdagavond op zijn website. De regeling geldt voor mensen die in de periode tussen 23 april en 11 augustus van dit jaar op tijd op de luchthaven aanwezig waren, maar hun vlucht misten omdat er uitzonderlijk lange wachttijden waren voor security.

Reizigers die in deze periode kosten hebben gemaakt kunnen tot en met 30 september een compensatieverzoek indienen bij Schiphol. Het gaat hierbij om kosten die niet door een andere partij vergoed worden, door bijvoorbeeld een reisverzekering of luchtvaartmaatschappij. Onder de kosten vallen onder meer extra kosten voor het omboeken van een vlucht, alternatieve vervoersmiddelen naar de bestemming, reiskosten om opnieuw bij Schiphol te komen en kosten voor accommodaties die niet meer geannuleerd konden worden.

Lees ook: In de rij voor security op Schiphol: ‘Wat – een – drukte!’

Dagelijks lange rijen

De luchthaven kampt al een aantal maanden met capaciteitsproblemen. Er komen te veel reizigers, terwijl er niet genoeg personeel is om iedereen snel te helpen. Deze zomer staan er vrijwel dagelijks enorm lange rijen bij het vliegveld, waardoor mensen soms uren buiten moeten wachten. Veel reizigers misten hierdoor al hun vlucht.

In juni riep Schiphol luchtvaartmaatschappijen op om vluchten te annuleren of te verplaatsen naar andere vliegvelden vanwege de aanhoudende drukte. Ook werd een reizigersplafond ingesteld, deze wordt voor de maanden september en oktober verlengd, werd vorige week bekendgemaakt.

De regeling is tot stand gekomen na een overeenkomst met de Consumentenbond en het Omroep Max-programma Max Vakantieman. Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, laat in een persbericht weten blij te zijn met de regeling. „Wij onderzochten de mogelijkheden van een massaclaim tegen Schiphol. Gelukkig hoefde het niet zover te komen. In samenwerking met televisieprogramma Max Vakantieman, dat ook al meermaals aandacht besteedde aan het onderwerp, is het gelukt om met Schiphol tot een oplossing te komen.” Schiphol zal de regeling zelf afhandelen. De Consumentenbond en Omroep Max evalueren die na afloop.

In navolging op Schiphol zegt ook Eindhoven Airport reizigers te compenseren die door de lange wachtrijen op het vliegveld hun vlucht hebben gemist. Het gaat om reizigers die tussen 23 mei en donderdag 11 augustus extra kosten hebben gemaakt.