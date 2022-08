Opnieuw bosbranden in West-Frankrijk, al zeker 6.200 hectare in vlammen opgegaan

Zeker 6.200 hectare bos in de West-Franse Gironde is tot nu toe in vlammen opgegaan door de dinsdag in het departement opnieuw opgelaaide brand. Daarnaast hebben zo’n 10.000 mensen hun huis noodgedwongen moeten verlaten en zijn meerdere wegen richting Spanje afgesloten, melden internationale persbureaus donderdag. De bosbranden breiden zich nog altijd uit, onder meer richting het zuidelijker gelegen departement Landes.

Lokale autoriteiten spraken woensdagavond tijdens een persconferentie van een „ijverig gevecht” tegen het vuur, dat de brandweer „telkens weer weet te verrassen”. Een brandweercommandant noemde de vlammenzee „een monster met hersens” en zegt dat de brand zich verspreidt „in alle richtingen”. Het vuur kan zich in de Gironde, dat in juli al te maken kreeg met grote bosbranden, door de lichte ontvlambaarheid van pijnbomen en de monocultuur – één type boom in rijtjes naast elkaar – snel verspreiden.

Frankrijk wordt, door de extreme droogte als gevolg van temperaturen tot veertig graden, al weken geteisterd door bosbranden. Meer dan 57.000 hectare ging tot nu toe in vlammen op. Dat is ongeveer zes keer zoveel als het gemiddelde per jaar in de periode 2006-2021. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zijn Italië en Zweden van plan om Frankrijk te helpen in de strijd tegen het vuur.

