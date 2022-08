Noord-Korea heeft het coronavirus verslagen, zegt Kim Jong-un

Noord-Korea heeft het coronavirus verslagen, zo heeft de leider van het land Kim Jong-un bekendgemaakt. Dat meldt staatspersbureau KCNA donderdag. De zwaarste coronamaatregelen, die het land invoerde in mei, kunnen daarom losgelaten worden, aldus Kim. Noord-Korea geeft geen openheid over hoeveel mensen het virus hebben gehad aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en experts zijn kritisch op de bewering dat Covid-19 in het land daadwerkelijk is uitgeroeid.

Opmerkelijk is dat Kim’s zus, de invloedrijke Kim Yo-jong, donderdag in een toespraak suggereerde dat Kim Jong-un zelf besmet is geraakt met het coronavirus, zo melden internationale persbureaus. Hij zou „zeer ziek” zijn geweest en „hoge koorts” hebben gehad. Desalniettemin zou de leider „geen moment zijn gaan liggen” zonder te denken „aan het volk dat hij moest beschermen tot het einde van de oorlog tegen de epidemie”.

Noord-Korea refereerde vaker aan het coronavirus als ‘koorts’, vermoedelijk vanwege gebrek aan testmaterialen. In mei stelde het sinds eind april zo’n 350.000 ‘koortspatiënten’ in isolatie te hebben behandeld, en meldde het land voor het eerst sinds het wereldwijd uitbreken van de coronapandemie doden door het virus. Kim besloot daarop een landelijke lockdown in te voeren. In totaal stelt Noord-Korea dat er 74 mensen zijn overleden aan het virus.

De Wereldgezondheidsorganisatie is kritisch op deze bewering, en ook op de claim dat het virus uitgeroeid zou zijn. Vorige maand zei de WHO nog dat het aannemelijk is dat de situatie in het land eerder is verslechterd dan verbeterd. Noord-Korea heeft voor zover bekend geen vaccinatieprogramma tegen het virus, maar is in plaats daarvan afhankelijk van lockdowns, eigen medicinale behandelingen en wat Kim het „voordelige socialistische systeem Koreaanse-stijl” noemt.

Lees dit artikel uit mei: Corona heeft Noord-Korea bereikt, erkent Kim Jong-un voor het eerst