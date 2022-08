Nederlandse vrouwen pakken verrassend goud op 4×200 m vrije slag op EK

Een gouden start voor het Nederlandse team tijdens het EK zwemmen in Rome. Op de eerste dag van het toernooi wisten de vrouwen donderdag de eerste plaats te veroveren op 4×200 meter vrije slag. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland deze titel pakt. Met een tijd van 7.54.07 wisten de vrouwen Groot-Brittannië met bijna zeven tienden van een seconde voor te blijven. Het brons ging naar Hongarije.

Het Nederlandse team wisselde voor de finale Lotte Hosper voor vrije slagspecialist Marrit Steenbergen (22). De rest van het team bestond uit Imani de Jong (20), Silke Holkenborg (20) en Janna van Kooten (17). Tijdens de race ging het vooral tussen de vrouwen uit Groot-Brittannië en Nederland. In de laatste 200 meter streden Steenbergen en de Britse Freya Anderson om de koppositie, waarbij Steenbergen overtuigend de winst pakte.

De vrouwen zwommen donderdagochtend de tweede tijd in de series. Met 8.01.15 waren De Jong, Van Kooten, Hosper en Holkenborg slechts een tiende langzamer dan de vrouwen van het Hongaarse team.

Eerder op de avond wist Arno Kamminga zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom ruim een seconde langzamer dan zijn grote concurrent, de Italiaan Nicolò Martinenghi. De finale vindt morgen om 18.18 plaats. Thomas Jansen wist tijdens de 400 meter wisselslag het podium niet te behalen en eindigde op de zesde plek. Marrit Steenbergen wist zich voor de finale van de 4×200 meter individueel nog te plaatsen voor de finale van 100 meter vrije slag.