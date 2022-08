Er bestaat geen interessantere wandelaar dan Robert Walser, besefte ik tijdens mijn dagelijkse ommetje door de stad. Geteisterd door angstaanvallen en psychotische klachten had deze Zwitserse schrijver van het kleine leven zich op zijn 51ste teruggetrokken in psychiatrische inrichtingen, waar hij de laatste zevenentwintig jaar van zijn leven doorbracht. Schrijven deed hij in het vervolg zelden. Hij verlangde alleen nog maar naar een rustig en eenvoudig bestaan, ver van het literaire rumoer dat hem vooral desillusies had bezorgd.

In het gesticht plakte Walser het liefst papieren zakken, net zoals zijn mede-patiënten. Maar ook trok hij de bergen in, op zoek naar mooie luchten, betoverende uitzichten, winterse nevels, ‘duistere wolkentorens’ en ‘pure sneeuw’.

Het oeuvre van Walser (1878-1956) blinkt uit door een subtiel mengsel van ironie en melancholie, wat hem de bewondering van Kafka opleverde. Die subtiele sfeer lees je ook in Carl Seeligs onlangs vertaalde Wanderungen mit Walser (1977), een ontroerend verslag van de wandelingen die deze Zwitserse journalist van 1936 tot 1956 met zijn vriend maakte in de Oost-Zwitserse bergen. Hun lange tochten, ze liepen op een dag soms 26 kilometer, worden onderbroken door uitgebreide lunches met bier en wijn. Maar hun wandelgenot bestaat vooral uit lange gesprekken over het leven en de literatuur.

Ze hebben het over Walsers favoriete schrijvers Dostojevski, Dickens, Eichendorff, Schiller en vooral over Gottfried Keller, wiens meesterlijke roman Der grüne Heinrich (1854-1855) Walser keer op keer herleest. Ook vertelt hij uitvoerig over zijn vruchtbare jaren in Berlijn tussen 1906 en 1913, over zijn afschuw van de onmenselijke en van haat doordesemde Duitse literatuur van na 1918, en over de populariteit van zijn vroegere stukken in de Prager Presse.

Vaak citeert Seelig Walser letterlijk, wat aforistische uitspraken oplevert, zoals ‘Een literair werk moet als een mooi kostuum zijn, dat de koper flatteert’ of ‘Het lijkt mij bekrompen om de staat met morele eisen te molesteren. De staat heeft als eerste taak sterk en waakzaam te zijn. De moraal moet een zaak van het individu blijven.’ En als hij een toespeling maakt op zijn eigen geestesziekte, zegt hij: ‘Er moet in het menselijk leven ook narigheid zijn om het fraaie des te levendiger tegen het onfraaie af te laten steken.’

Tijdens die wandelingen merk je dat Walser het liefst ‘zo onopvallend mogelijk wil verdwijnen’ en dat de psychiatrische inrichting daar de ideale plek voor is. Dat wil niet zeggen dat hij blind is voor wat er in de buitenwereld gebeurt. Zo zegt hij op 9 april 1945: ‘Hitler heeft zichzelf gehypnotiseerd in een cynische zelfgenoegzaamheid, waarin hij helemaal geen gevoel meer had voor het welzijn van zijn bevolking.’ En over Stalin, na diens plotselinge dood in 1953: ‘Geheel omringd door kruiperigheid werd hij ten slotte een soort afgod, die niet meer kon leven als een normaal mens.’ Je kunt die woorden over beide dictators zo op Poetin toepassen.

Maar vooral wil je na lezing van dit bijzondere boek de bergen in trekken. Om er net als Walser te genieten van het zuivere en eerlijke dat zich daar aan je ontvouwt. Een ommetje door een rumoerige stad kan je zoiets tenslotte nooit bieden.

Wandelingen met Walser verschijnt op 25 augustus bij Koppernik

Lees ook de recensie van Walsers roman ‘De bediende’.