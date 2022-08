Libanees gijzelt bankpersoneel om zijn eigen spaargeld op te eisen

Een wanhopige Libanese man heeft donderdag urenlang personeel en klanten van een bankfiliaal in Beiroet gegijzeld. Hij wilde de bank niet beroven, maar eiste dat die hem zijn eigen spaargeld zou uitkeren. Na zeven uur onderhandelen ging de bank akkoord om een deel van het spaargeld uit te betalen; de gijzelnemer is door de politie afgevoerd.

Zoals miljoenen Libanezen kon de 42-jarige Bassam al-Sheikh Hussein al meer dan twee jaar niet aan zijn spaargeld. Dat is het gevolg van het ineenstorten in 2019 van het financiële kaartspel waarmee de koers van het Libanese pond tegenover de dollar decennia lang kunstmatig hoog was gehouden. Sindsdien is het Libanese pond negentig procent van zijn waarde verloren, en zit het spaargeld van de meeste Libanezen geblokkeerd op de banken, die het slechts mondjesmaat vrijgeven.

Al-Sheikh Hussein had 210.000 dollar staan bij de Federal Bank of Lebanon. Volgens zijn broer Atef, die de lokale media te woord stond, was hij donderdagochtend naar de bank gegaan omdat hij dringend vijftigduizend dollar nodig had: zijn vader moest een urgente operatie ondergaan, en het ziekenhuis wilde cash zien. De bankdirecteur zou hem hebben weggestuurd met een belediging.

Al-Sheikh Hussein is daarop teruggekeerd met een jerrycan benzine. Hij dreigde ermee zichzelf en de bank in brand te steken als hij zijn spaargeld niet kreeg. Ook heeft hij drie schoten in de lucht gelost met een machinegeweer dat hij in de bank zelf had buitgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat een spaarder in Libanon het recht in eigen hand neemt. Begin dit jaar stapte in de Bekaavallei ook al een man een bank binnen met een jerrycan benzine om zijn spaargeld op te eisen. Hij is uitgegroeid tot een nationale held voor veel Libanezen die door de crisis zijn geruïneerd.

Mede doordat de gijzeling van donderdag in de drukke wijk Hamra in Beiroet plaatsvond, werd het onmiddellijk nationaal en internationaal nieuws. Een Libanese vereniging van spaarders, Cri des déposants, riep op om naar de bank te trekken uit solidariteit met de gijzelnemer.

Tientallen mensen gaven daaraan gehoor. Zij riepen slogans tegen de banken en tegen Riad Salameh, de directeur van de nationale bank die verantwoordelijk wordt gehouden voor de financiële crisis. De woede daarover is extra groot omdat er aanwijzingen zijn dat rijke Libanezen met de juiste politieke connecties wel hun geld in veiligheid hebben kunnen brengen. Dina Abou Zour, de advocate van een andere vereniging van spaarders, zei donderdag tegen de Engelstalige krant L’Orient Today dat „wij doorgaans afraden dat mensen het recht in eigen handen nemen.” Maar zij had ook begrip voor de man, „gezien het falen van de juridische instanties” in Libanon. Volgens de Libanese media is de bank akkoord gegaan om dertigduizend dollar van het spaargeld van de gijzelnemer vrij te geven. Gevreesd wordt dat de goede afloop anderen ertoe zal aanzetten om tot soortgelijke acties over te gaan.