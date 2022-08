Extreme prijsstijgingen leiden tot woede West-Afrikanen: ‘Meneer de president, waar is ons geld?’

Ibrahim Barrie rekent zichzelf tot de gelukkigen. Als docent aan een private universiteit in Freetown krijgt hij een vast salaris. En, naar de maatstaven van zijn landgenoten, een goed salaris ook, vertelt hij aan de telefoon. Omgerekend is het zo’n 500 dollar per maand. Genoeg om zijn gezin, ouders, studerende zusje en alle lagen van de familie daaromheen te onderhouden.

In het relatief kleine, dichtbevolkte Sierra Leone, waar meer dan de helft van de 7,5 miljoen inwoners onder de armoedegrens van 1,9 dollar per dag leeft, is zo’n bedrag voor het gros ondenkbaar. En zelfs híj, zegt Barrie, komt er niet meer uit. „Alle prijzen zijn geëxplodeerd.” Vooral brandstof werd snel duurder. Kostte een liter diesel begin dit jaar nog omgerekend 75 eurocent, in juli kondigde de regering het dubbele aan.

Barrie: „Brandstof is de motor van onze economie. Als ik mijn huur niet kan betalen, hoe doet de marktvrouw dat dan? Of de buschauffeur?”

Woensdag kwam het tot een uitbarsting. Wat begon als een vreedzame demonstratie van marktvrouwen tegen de hoge prijzen, eindigde met fikse rellen in hoofdstad Freetown en elders in het land. Jongeren staken autobanden in brand en vielen politieposten aan. Zes agenten en 21 burgers kwamen om, volgens persbureau Reuters. Oproerpolitie zou met scherp hebben geschoten. Pas na afkondiging van een avondklok werden de straten weer rustig.

Wanbeleid

22,44 procent in Sierra Leone. 17,7 procent in Nigeria. Met name in het westen van Afrika lijkt de afgelopen maanden geen land te ontsnappen aan de hoge – soms zelfs torenhoge – inflatie die wereldwijd economieën in het nauw brengt. Fors gestegen prijzen voor alles – van olie tot suiker en vooral benzine en diesel – dreven in verschillende landen mensen de straat op. Uit wanhoop, uit woede.

Waar hun regeringsleiders de inflatie wijten aan de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, zien inwoners vooral wanbeleid, waardoor hun economieën nauwelijks bestand zijn tegen mondiale schokken. „Ghana is niet in oorlog, verlaag de brandstofprijzen en stop met alle smoesjes”, stond op protestborden in de hoofdstad Accra, toen daar eind juni massale protesten uitbraken.

Al na een dag deed president Nana Akufo-Addo wat hij bij zijn aantreden in 2017 had bezworen nooit, maar dan ook nóóit te zullen doen: hij klopte aan bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor een noodlening van, volgens persbureau Bloomberg, 3 miljard dollar. Het zal de zeventiende IMF-bail-out worden voor een land dat in de regio geldt als succesverhaal, maar niet afkomt van zijn torenhoge schulden.

Volgens Rafael Ch Duran, onderzoeker voor de internationale denktank Crisis Group, verschillen de problemen van landen in West-Afrika en de Hoorn van Afrika, maar staat Ghana wel voor een gemene deler: „Kwetsbaarheid voor onrust die verband houdt met voedsel en brandstof.” Dat komt doordat deze landen sterk afhankelijk zijn van import en hoge schulden hebben, terwijl de overheidsinkomsten juist laag zijn. Dat vloeit voort uit de grotendeels informele economie. En corruptie. „Overheden hebben daardoor niet of nauwelijks de middelen om huishoudens in dit soort crises te helpen met subsidies, of om waardedaling van hun munt te voorkomen.”

Zo verloor de Ghanese cedi dit jaar een kwart van zijn waarde tegenover de dollar, terwijl de inflatie omhoog schoot naar 31,7 procent. Een poging van de regering de inkomsten op te krikken met een omstreden heffing op digitale betalingen lijkt na enkele maanden uit te draaien op een fiasco. De minister van Financiën erkende onlangs dat nog geen 10 procent is opgehaald van wat beoogd was.

Hoorbare woede

De plannen stuitten direct al op fel protest. „Volledig misplaatst”, noemt de Ghanese econoom James Dzansi ze telefonisch. „Mensen met een bankrekening doen nu simpelweg geen transacties meer.” Blijft over de mensen zonder bankrekening, de meest kwetsbaren – armen, werkenden in de informele economie – die voor sommige betalingen daardoor zijn aangewezen op betaalapps. Dzansi: „Daarom zijn mensen hier zo boos over.”

De woede was hoorbaar toen in juni duizenden mensen in Accra de straat op gingen. „Meneer de president, waar is ons geld? We zijn klaar met u en uw regering”, stond op het bord van een demonstrant. Het werd op sociale media via hashtags als #FixTheCountry gedeeld – een hashtag die een jaar eerder in het leven was geroepen door een protestbeweging van vooral jonge Ghanezen.

Ook elders zijn recente protesten verweven met oudere grieven, stelt Crisis Group-onderzoeker Duran. Zo ging universiteitspersoneel in Nigeria onlangs de straat op om een forse verhoging van het nationale onderwijsbudget te eisen, zoals jaren geleden al is beloofd. Dan zouden ook hun salarissen, waar niet meer van rond valt te komen, omhoog kunnen. Onmogelijk, zegt de regering nu.

„Nigeria is blut”, zei de minister van Financiën tijdens een persconferentie. De Nigeriaanse krant Premium Times sprak met ambtenaren en bankiers die waarschuwen dat Nigeria’s buitenlandse reserves een kritiek punt naderen. Als er niet snel iets verandert, kunnen over enkele maanden geen voedsel of medicijnen meer worden geïmporteerd. Dat gebeurde eerder in Sri Lanka, waarna een volksopstand uitbrak.

Dienstreizen

Niet dat overheden de afgelopen maanden geen maatregelen namen tegen de gestegen prijzen. Anders, waarschuwde VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP, kunnen 71 miljoen mensen wereldwijd in armoede terugvallen. Zo voerde Ivoorkust een maximumprijs in voor producten als rijst en cement. En in Senegal, dat zich ook tot het IMF wendde voor extra krediet, kregen ruim een half miljoen arme gezinnen omgerekend 121 euro.

Voor hij schoorvoetend naar het IMF stapte, sneed Ghana’s president Akufo-Addo in eigen vlees. Zijn salaris en dat van zijn ministers werd met 30 procent gekort, er kwam een beperking van internationale dienstreizen en een importverbod op 4x4-auto’s voor regeringsfunctionarissen „om de eigen industrie te stimuleren”.

Maar de regering van Sierra Leone reist er nog op los, zucht Ibrahim Barrie vanuit Freetown. Die reizen zijn kostbaar, want er gaan hele entourages mee. „Waarom kan dat niet virtueel? We zijn een veel te arm land om zo honderdduizenden dollars te verkwanselen.” Sierra Leone bungelt onderaan alle ontwikkelingslijstjes, met een economie die werd geruïneerd door een bloedige burgeroorlog in de jaren negentig en de ebola-epidemie erna. En daar zijn corona en de Oekraïne-oorlog nu bovenop gekomen.

Kleinere bankbiljetten

Zijn regering had het effect van al die ellende kunnen verzachten, stelt de universitair docent. Bijvoorbeeld door wat te doen aan het tekort aan opslagcapaciteit voor geïmporteerde brandstof. „Daardoor zijn we zo kwetsbaar voor prijsschommelingen.” Maar kritiek uiten is niet zonder risico, zegt Barrie. Een oppositiepolitica werd vorige maand opgepakt na een protest van honderden vrouwen in Freetown tegen de hoge prijzen.

Wat de regering wel deed: om in ieder geval optisch iets te veranderen aan de kelderende waarde van de nationale munt, introduceerde zij vorige maand kleinere bankbiljetten, waarbij drie nullen van de leone zijn gehaald. „Zero’s of shame”, noemde de baas van de centrale bank ze, nullen die biljetten drukken duur maakten en de portemonnees deden uitpuilen.

Het heeft niets aan de realiteit veranderd, zegt Barrie, terwijl hij een nieuw biljet voor zijn laptopscherm laat wapperen. De waarde van de 10 leone die hij vasthoudt, zo’n 70 eurocent, is hetzelfde als toen dit nog 10.000 leone was. „Wat heb ik hieraan als alles nog even duur is?”

President Julius Maada Bio, woensdag op privébezoek in London, kondigde op Twitter een onderzoek naar de rellen aan. „Ik roep alle Sierra Leoners op tot kalmte.” De volgende dag werd de literprijs voor benzine iets verlaagd.