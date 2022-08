Tijdens onze vakantie in Frankrijk spelen we het spelletje ‘30 seconds’. Hierbij moeten binnen 30 seconden zoveel mogelijk woorden door de een omschreven worden en door de ander geraden.

Dat er een grote generatiekloof bestaat in de wijze van omschrijven bleek toen onze zoon (14), die in een team met zijn zus zat, zei: „De emoji voor een lul.”

Onze dochter (15) wist gelijk het antwoord: „Een aubergine!”

Het was nog goed ook.

