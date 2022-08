Na weken van snelwegblokkades, intimidaties en talkshowoptredens is het dan eindelijk zover: de onderhandelingsgesprekken tussen oud-minister Johan Remkes en ‘de boeren’ – of, beter gezegd: belanghebbenden bij de intensieve vee-industrie – zijn van start gegaan. Het is een goede zaak dat de standpunten en grieven van deze ondernemers serieus worden genomen: hun levenswerk en identiteit zal onvermijdelijk en ingrijpend veranderen. Daar moet niet te licht over worden gedacht.

Anna Krijger is campagnecoördinator Stichting Animal Rights.

Ook natuur- en milieuorganisaties, ketenpartijen, banken en decentrale overheden krijgen uiteindelijk allemaal de gelegenheid om hun zegje te doen. Stuk voor stuk zijn het belanghebbenden in de grote veranderingen die op stapel staan. Dat de afgevaardigden van de natuur- en milieuorganisaties als Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds dat eigenlijk namens iets of iemand anders doen, klinkt niet gek. ‘De natuur’ kan immers zelf niet aan de onderhandelingstafel aanschuiven – „Kan iemand even het water doorgeven?” – en dus zijn er organisaties die dat namens de natuur doen.

In het rijtje van genodigden ontbreekt echter een groep die dermate veel ‘belang’ heeft bij het aanpakken van de stikstofcrisis dat het voor hen een zaak van leven of dood is: de dieren.

Volgens het CBS telde Nederland in 2021 ruim 11 miljoen varkens, 3,8 miljoen runderen en bijna 100 miljoen kippen. Al deze dieren hebben gevoel, kunnen pijn ervaren en verzetten zich, waar mogelijk, tegen de trieste omstandigheden waarin ze verkeren. Schrijver en filosoof Eva Meijer schreef er vorige maand een column over in deze krant: „Mensen die met dieren werken kennen hun verzet. Daarom staan er hekken om weiden, worden dieren opgesloten in kooien en stallen, drijven boeren ze de veewagen in met stokken, krijgen ze halsbanden, halsters of hoofdstellen om.”

Undercoverbeelden van Animal Rights en andere dierenbelangenorganisaties bevestigen dit keer op keer. Schapen ontsnappen uit het slachthuis, koeien in de zuivelindustrie weigeren om de melkcarrousel in te gaan, eenden vluchten voor de vangploeg die hen komt halen: het zijn daden van verzet. Deze dieren weten heel goed wat ze willen en ook wat ze niet willen. Dat ze niet kunnen praten zoals wij, betekent natuurlijk geenszins dat ze niet kunnen communiceren.

Lees ook: Hier kun je zien wat stikstof doet. Over het Diemerbos, een nachtmerrie voor ecologen

Zoals inmiddels bekend is de intensieve veehouderij voor een groot deel debet aan de stikstofcrisis. Het terugdringen van de stikstofuitstoot en de daarmee gepaard gaande inkrimping van de veestapel (een naar woord eigenlijk, ‘stapel’) heeft verstrekkende gevolgen voor miljoenen dieren. Zo’n 30 procent minder varkens, runderen en kippen betekent niet, zoals de ondernemers in de vee-industrie het soms doen voorkomen, alsof nu een derde van de dieren in Nederland moet worden afgemaakt. Het betekent dat er minder dieren gefokt gaan worden en dus minder dieren worden geboren. (Natuurlijk worden die dieren wel afgemaakt, maar dan ‘gewoon’ voor de productie van vlees en zuivel, niet vanwege de stikstofmaatregelen.) Het betekent een derde minder pijn, angst en slachtingen. Dat zijn flinke belangen.

We fokken, beperken, vervoeren en slachten voelende individuen tegen hun wil. Tegelijkertijd weten we steeds meer over hun intelligentie, sociale structuren en vermogen om te voelen. We zijn het de dieren daarom verschuldigd om ook hun belangen mee te wegen in de gigantische beslissingen die nu worden genomen. Net zoals de natuur haar vertegenwoordigers heeft aan de onderhandelingstafel, moet er ook voor de rechten van dieren opgekomen worden. Dierenbelangenorganisaties zien een uitnodiging van Remkes met belangstelling tegemoet.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven