Gedupeerde klanten ABN Amro krijgen dankzij uitspraak Kifid alsnog hogere compensatie

Klanten van ABN Amro die te veel rente hadden betaald over doorlopend krediet verdienen een hogere compensatie dan eerder vastgesteld. Die bindende uitspraak heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) donderdag gedaan. ABN Amro zette eerder 340 miljoen euro opzij om gedupeerde klanten tegemoet te komen, maar dat gaat na een succesvol hoger beroep van claimorganisatie Geldbelangen niet voldoende zijn.

Net als Rabobank en ING, liet ABN Amro de variabele rente die bij een doorlopend krediet hoort te sterk afwijken van de marktrente. Zo mogen klanten van de bank verwachten dat de variabele rente op hun lening niet hoog blijft als de marktrente fors omlaag gaat. Dat gebeurde wel in 2009, zegt voorzitter Rob Goedhart van Geldbelangen. De Europese Centrale Bank voerde dat jaar een scherpe rentedaling door, maar klanten van ABN, Rabobank en ING merkten daar niets van.

Rente-op-rente

Dat gedupeerde klanten hiervoor een tegemoetkoming zouden krijgen stond al langer vast, maar de meningen over hoe die compensatie moest worden berekend liepen uiteen. Centraal in het meningsverschil stond het al dan niet rekening houden met ‘rente-op-rente’. Zowel ABN Amro als ING hanteerde de lijn dat een klant die — bijvoorbeeld — in mei 2010 twintig euro te veel rente betaalde nu twintig euro zou moeten terugkrijgen. „Belachelijk”, vindt Goedhart.

Goedhart vindt dat „zelfs een nitwit snapt dat dat meer moet zijn” — en kreeg daarin gelijk van het Kifid. Immers: wie in mei 2010 twintig euro te veel aan rente heeft afgedragen, heeft in juni dat jaar rente betaald over een bedrag dat twintig euro te hoog was. In juli is het te veel betaalde rentebedrag nog verder opgelopen. ABN Amro moet de zogenoemde rente-op-rente nu alsnog gaan doorberekenen in de compensatieregeling, iets wat vooralsnog alleen Rabobank heeft gedaan.

Volgens berekeningen van Geldbelangen krijgen gedupeerde klanten dankzij de uitspraak van het Kifid gemiddeld de helft meer compensatie. Dat zou ABN Amro volgens diezelfde berekeningen circa 170 miljoen euro extra kosten. Goedhart zegt dat het om „tienduizenden” klanten gaat; de woordvoerder van ABN Amro was niet direct beschikbaar om dat getal te verifiëren. Een woordvoerder van ABN Amro heeft aan persbureau ANP laten weten eerst de uitspraak te willen bestuderen, alvorens de bank inhoudelijk op het vonnis reageert.