Farmers Defence Force ziet voorlopig af van ‘harde acties’ uit blijk van ‘goede wil’

Boerenprotestorganisatie Farmers Defence Force (FDF) ziet voorlopig af van „harde acties” om het kabinet „goede wil” te tonen. Dat heeft voorman Mark van den Oever donderdag bekendgemaakt in een videoboodschap. Na het eerste gesprek dat boerenorganisaties vorige week voerden met stikstofbemiddelaar Johan Remkes dreigde Van den Oever nog met „de hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft”, maar daar komt hij nu dus op terug.

Met het opschorten van „harde acties” — het blijft onduidelijk wat FDF daar precies mee bedoelt — doet FDF volgens zijn voorman een „eerste handreiking” naar het kabinet. Den Oever hoopt de regering hiermee te verleiden tot andere plannen om de stikstofuitstoot te verlagen. Voor de ‘handreiking’ van FDF leken de boerenacties al effect te hebben: de Tweede Kamer, waaronder coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie, stelde woensdag veel kritische vragen over de stikstofplannen zoals die in het regeerakkoord staan.

FDF en sympathisanten hebben woensdag „goed nieuws” gekregen, stelde Van den Oever. Hij doelde op een die dag uitgekomen rapport van onder meer emeritus hoogleraar mariene ecologie Han Lindeboom, volgens De Telegraaf een pleidooi voor investeringen in nieuwe technologieën om stikstofreductie te verwezenlijken. Als dat gebeurt hoeven boeren de veestapel niet te verkleinen. Van den Oever: „Dat [rapport] is iets waar we met z’n allen goed mee vooruit komen.”

Werkstraf

De zogenoemde „publieksvriendelijke acties” gaan wel door, liet Van den Oever weten. Woensdag maakte FDF bekend te gaan demonstreren bij de start van wielerronde La Vuelta, die volgende week van vrijdag tot en met zondag in Nederland plaatsvindt. De nodige trekkers zullen daar naar verwachting aanwezig zijn, maar het is niet de bedoeling dat die het evenement verstoren.

Eerder op donderdag werd een varkenshouder nog veroordeeld tot een werkstraf omdat de politie hem twee weken geleden op heterdaad betrapte toen hij afval dumpte op de A18 bij Westendorp. Tijdens de zitting gaf hij aan spijt te hebben van de actie en dat hij zich liet meeslepen. De man bracht door het versperren van de A18 medeweggebruikers in gevaar, oordeelde de rechter, die hem ook een boete van 3.600 euro oplegde.

Waarschijnlijk worden nog meer boeren veroordeeld voor hun aandeel in de boerenprotesten. Het is niet duidelijk of dat van invloed is geweest op het besluit van Van den Oever. FDF speelt in de boerenprotestacties die delen van het land ontregelden een opmerkelijke rol. De organisatie stelt zelf niets te organiseren, maar spoort boeren wel aan om publiekelijk hun onvrede te tonen. Mogelijk kan FDF op die manier juridische aansprakelijkheid ontlopen.