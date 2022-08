Amper regen en hoge temperaturen: hoe Europa uitdroogt

De bodem van nagenoeg heel Europa is kurkdroog

Bijna heel Europa is uitgedroogd. Deze kaart laat zien hoe droog de grond is net onder de toplaag: de laag waar gewassen wortelen. Het percentage toont de hoeveelheid vocht in die wortelzone ten opzichte van de maxima die over een langere periode gemeten zijn. De droogte in de donkerste gebieden komt circa eens in de vijftig jaar voor.

Het gebrek aan water komt niet alleen door een gebrek aan neerslag. Ook de langdurige hitte op een groot deel van het continent heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van bodem kon uitdrogen: het aanwezige vocht is verdampt en er is ook niets bijgekomen.

Heel weinig regen in landen rondom Nederland

Op veel plekken is dit jaar heel weinig regen gevallen. Ten opzichte van de jaren sinds 2000 scoort 2022 heel laag.

In de zomer is er bijna geen regen gevallen

Afgelopen juli en augustus viel heel weinig regen. Dit jaar staat zelfs op nummer 1 in de top-10 van droogste jaren sinds het KNMI is gaan meten, in 1901. Ook twee andere extreme jaren vielen na 2000. Het laatste heel droge jaar was 2018. En in 2003 verschoof door de droogte een dijk in Wilnis, waardoor het dorp onder water liep. Volgens het KNMI kan klimaatverandering „leiden tot een behoorlijke afname van zomerneerslag en een toename van verdamping.” Dat maakt dat de kans op een droogte in onze regio groter wordt.

Het tekort aan regen pakt in Friesland anders uit dan in Zeeland

Gebrek aan neerslag is niet het enige probleem. Verdamping zorgt dat de gevallen neerslag verdwijnt. Zo ontstaat een neerslagtekort: er valt minder regen dan er verdampt. In gebieden met veel wind of hoge temperaturen is dit tekort groter, zoals in Zeeland. In Leeuwarden is het tekort juist kleiner, hoewel er ook daar weinig regen is gevallen.

Het jaar met het grootste neerslagtekort is nog altijd 1976, inmiddels bijna een halve eeuw geleden. Dat was toen uitzonderlijk, maar in voorgaande jaren is dat record vaak genaderd. Ook in 2018 en 2020 was er én weinig neerslag én veel verdamping.

Zo’n serie droge jaren zorgt dat het effect van de droogte versterkt wordt. Een deel van de regen die valt komt in het diepere grondwater terecht. Dit water kan in latere jaren gebruikt worden, bijvoorbeeld om op te pompen als drinkwater of om gewassen te beregenen. Als in de winters weinig regen valt, groeit ook deze voorraad niet.

Het waterpeil in de Rijn staat extreem laag. Dat zorgt ervoor dat in Nederland het zoutgehalte van de rivier stijgt

Het gebrek aan neerslag doet niet alleen de grond opdrogen. Ook het waterpeil in de rivieren daalt.

Bij Lobith, waar de Rijn vanuit Duitsland Nederland binnenstroomt, stroomt nu heel weinig water.

Alleen regenval in het stroomgebied van de Rijn (vooral West-Duitsland) kan dit tij keren. Voorlopig daalt het peil. Dat is ook te merken in Krimpen aan den IJssel, waar de Rijn bijna bij de Noordzee is. Zout zeewater dringt daar de rivier binnen, omdat er te weinig zoet rivierwater is om dit terug te stuwen. Het zoutgehalte neemt toe, wat de inname van drinkwater bemoeilijkt.

Met medewerking van Tim Tensen.