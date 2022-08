Een broeierige zomervriendschap die akelig afloopt

‘Ik heb veel zomers in mijn hoofd’, zo vertelde de gelauwerde Amerikaans-Britse schrijver Meg Rosoff twee jaar geleden aan The Times. Zoveel zelfs dat ze besloot een trilogie te schrijven over wat zij ervaart als ‘het interregnum waarin de tijd helemaal vloeibaar wordt’. In eerste instantie klinkt dit niet bepaald als een sterke rode draad om drie verhalen met elkaar te verbinden. En als je na het meesterlijke De Godden broers aan Dat soort vrienden begint, vraag je je inderdaad af wat nu eigenlijk, behalve de zomer, de verbindende schakel tussen de twee delen is. Alles lijkt anders in Dat soort vrienden: Rosoff heeft afscheid genomen van haar artistiekerige upper middle class-personages. De zomerkust bij Suffolk is vervangen door een stoffig, snikheet New York. En het is 1983, het begin van de aidstijd van ‘vrije liefde, hoog risico en snelle dood’.

Zomerstage in New York

In die setting arriveert Beth (18) voor het eerst in haar leven in New York, voor een zomerstage op een krantenredactie. Vanaf het moment dat ze aankomt dompelt Rosoff haar en haar lezers onder in The Big City, die ze sterk zintuigelijk en filmisch beschrijft en daadwerkelijk tot leven brengt. Je hoort de toeterende taxi’s en schreeuwende straatventers. Je ruikt ‘de weeë geur van verrotting […] vermengd met uitlaatgas en smeltend asfalt’. Je ziet de rondhangende drugsdealers en andere nachtbrakers die wachten op hun bagels. En je voelt de ventilatorbries in Beth’ smoezelige appartement die ‘in slordige cirkels de hoeken van de kamer veegt, als een verdwaalde duif’.

Net als zijn voorganger is Dat soort vrienden niet plot- maar character driven. Feitelijk gebeurt er tot halverwege bijna niets. We volgen de bedachtzame Beth tijdens haar stageperikelen en haar letterlijk en figuurlijk bedwelmende stadsavonturen met medestagiaire Edie, een praatzieke impulsieve studente uit de chique Upper East Side met wie Beth haar Joodse achtergrond deelt en bevriend raakt. Zo goed zelfs, dat Edie haar vraagt bij haar in te trekken in het luxueuze appartement van haar (afwezige) bedilzuchtige moeder.

Aangerand

Ondertussen neemt Rosoff je gaandeweg overtuigend mee in de denk- en gevoelswereld van Beth, die is begiftigd met een scherp observatievermogen en prettig soort (zelf)spot. Zo voelt ze zich in Edies appartement ‘als een mus of eekhoorn, iets saais en gewoons wat op de een of andere manier verdwaald was in dit schitterende nest met zijn exotische bewoner’. En voor New York vindt ze ‘Seks en Dood’ een betere leus dan ‘So Good They Named It Twice’, of nog beter ‘ „Seks, Dood en Bagels”, dat alle draagvlakken leek te dekken, inclusief eten.’

Zoals de titel doet vermoeden stelt Rosoff niet zozeer Beth’ verlangen naar romantiek of de eerste keer seks centraal, maar haar broeierige zomervriendschap met Edie. Wat houdt die eigenlijk in? Als Beth wordt aangerand door een schoolvriend van Edie voelt ze geen ruimte haar dit te vertellen. En waarom vertelt Edie dat de andere twee stagiaires ongeschikt zijn voor een liefdesrelatie, Oliver ‘te homo’ en Dan ‘te ambitieus’? Beth kent zichzelf: ‘de neiging om geen moeilijke vragen te stellen is sterk’.

Zonder te oordelen en met diep psychologisch inzicht beschrijft Rosoff vervolgens in fraaie zinnen vol snedige dialogen hoe de onderhuidse spanning tussen de vriendinnen groeit, totdat Edie uit zicht verdwijnt en Beth inziet dat – minder verrassend maar net als Rosoffs protagonist in De Godden broers - niemand kan ontsnappen aan de vloeibare aard van de werkelijkheid. Voor Beth was het ‘een hele zomer van niet weten geweest’, schrijft Rosoff treffend. ‘Zodra de wereld scherp in beeld kwam, bleek ze zich vergist te hebben, had ze het vanuit een verkeerd perspectief bekeken./ Wat je ziet, dacht ze, is niet wat je krijgt. Wat je ziet is alleen wat je ziet.’ Dat soort vrienden doet nu al uitkijken naar Rosoffs volgende zomer.

Lees ook: deze recensie over het eerste deel van Meg Rosoffs zomertrilogie