De snotterige nies van een spons kan een half uur duren – en levert ook weer voedsel op

Ook sponzen kunnen ‘productief’ niezen, mét slijmproductie, en reinigen daarmee hun binnenste. Ongewenste deeltjes worden door slijm omhuld naar buiten gewerkt, tegen de interne waterstroom in. Dat schrijven biologen van onder meer het Amsterdamse Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica deze week in Current Biology, op basis van video-opnames van de Caribische spons Aplysina archeri. Het snotterige slijm wordt na afloop vaak door andere dieren opgegeten.

Sponzen vormen een stam van meercellige zeedieren met interne filtersystemen. Wereldwijd zijn er rond 8.500 soorten bekend. Via speciale poriën (de ostia) laten ze zeewater binnenstromen, filteren het voedsel eruit en voeren het overtollige water via diverse uitstroomopeningen (de zogeheten oscula) weer af.

In dat water zit behalve voedsel ook allerlei ongewenst materiaal in de vorm van sediment, virussen en bacteriën. Om te voorkomen dat hun filters dichtslibben of verontreinigd raken, moeten ze die nu en dan schoonmaken. Maar hoe dat precies gebeurt, was tot nu toe onbekend: biologen namen over het algemeen aan dat het vuil gewoon met het afgevoerde water mee naar buiten stroomde via de oscula.

Ongewenste deeltjes

Maar nu blijkt uit timelapses van de spons Aplysina archeri dat de ongewenste deeltjes via de ostia naar buiten worden gewerkt, terwijl het water daar juist naar binnenkomt.

Eenmaal buiten het lichaam verspreidt het sponzensnot zich via doorzichtige ‘slijmsnelwegen’ over het sponzenlijf, vertelt auteur Jasper de Goeij aan de telefoon. Daarbij ontstaan op sommige plekken snotophopingen. waar andere dieren, zoals vissen, zich vervolgens aan tegoed kunnen doen. Dagelijks scheiden de sponzen zo ongeveer 0,05 procent van hun biomassa uit.

Om de paar uur vinden ook ‘niesbuien’ plaats waarbij het oppervlak zich herhaaldelijk samentrekt en waardoor het snot los komt. Dat niezen was al eerder waargenomen, maar nooit eerder was duidelijk dat het samenging met snotproductie. In grote lijnen is het te vergelijken met menselijke niesbuien, schrijven de onderzoekers, al zijn er uiteraard verschillen. Zo gaat het slijmtransport een stuk trager: Aplysina archeri niest met 0,1 tot 5,86 micrometer per seconde, en mensen met 70 tot 117 micrometer per seconde. Eén nies kan bij een spons gerust een half uur duren.

Om te kijken of de niesbuien ook bij andere sponzen plaatsvinden, filmden de biologen eveneens een heel andere soort van de andere kant van de wereld, uit het geslacht Chelonaplysilla. Ook die soort blijkt slijmerig snot te produceren, al is daaruit natuurlijk niet te concluderen dat álle soorten sponzen productief niezen.

Mogelijk is Aplysina archeri geschikt als modelorganisme om te onderzoeken hoe de evolutie van eencellige naar meercellige organismen is verlopen, schrijven de onderzoekers. „Een van de voorwaarden om meercellig te worden is de ontwikkeling van gecoördineerde mechanismen voor opname en verspreiding van voedsel en het verwijderen van afval.”