De ene schrijver bevrijdt zich al wandelend van zijn gedachten, de andere verzinkt daar juist in

In de documentaire Descending the Mountain, die laatst op de televisie was te zien, doen een zenboeddhist en een psychiater een experiment met hallucinogene paddenstoelen, bovenop een berg in Zwitserland. De twee zijn op een aandoenlijke manier bevriend, maar hun prioriteiten verschillen nogal. De psychiater leeft voor de ratio, probeert via metingen, grafieken en modellen de werkelijkheid te doorgronden, en voor de zenboeddhist ligt werkelijk begrip juist besloten in het tegendeel. ‘Wetenschappers proberen zo scherp mogelijk te denken, ik probeer juist zo min mogelijk te denken!’ lacht hij.

Wat hem vooral fascineert aan zo’n paddenstoelentrip, is dat de ervaring je blik van binnen naar buiten voert. Je zelfbewustzijn verdampt, en je voelt je als bij toverslag diep verbonden met elke grasspriet die je tegenkomt. Hij pleit voor de legalisatie van de drug, omdat het kan helpen de westerse mens wat socialer te maken.

De afgelopen tijd dook ik in de fijne essayreeks ‘Terloops’; kleine boekjes van zo’n 60 tot 80 pagina’s waarin Nederlandse auteurs een wandeling beschrijven, of in ieder geval hun gedachten laten gaan over het thema wandelen. Regelmatig verscheen tijdens het lezen de zenboeddhist uit de documentaire weer in mijn gedachten, want hoewel zijn paddenstoelen vast een abruptere focusverschuiving veroorzaken, lijkt een simpele wandeling op veel van deze schrijvers een vergelijkbaar spiritueel effect te hebben. ‘Je gaat dingen om je heen zien, en jezelf zien als gelijk aan anderen; je bent niet hoger of lager, maar een klein onderdeeltje van het geheel’, schrijft Stine Jensen, die haar wandeltocht op Texel om die reden duidt als ‘het oefenen van de democratische spier’. Marjoleine de Vos: ‘Wie buiten loopt, verwondert zich eerder over het geel van het riet of de zonnevlekken onder een boom, dan over het feit dat het kijkende oog bestaat. Aan zulke dingen denk je dan niet, je wórdt je kijken, je blik.’ Nelleke Noordervliet, klauterend over heuvels in het woeste Ierse landschap: ‘Mijn tobberige ik lost op, ik val samen met wat ik zie.’

Een stroompje drinkbaar water

Net als de zenboeddhist trekken veel van de schrijvers een strakke scheidslijn tussen denken en ervaren, hoofd en zintuigen – alsof het een het ander uitsluit. Voor Yolanda Entius is het bijna alsof ze er twee levens op nahoudt: in het ene loopt ze in de hitte door de bergen op de Frans-Italiaanse grens, tent op de rug, te zoeken naar een stroompje drinkbaar water, in het andere zit ze ‘als een computer achter [haar] computer’ en voelt ze zich ‘min of meer veroordeeld tot een denkend leven dat ik als een afgeleide van het origineel ervaar’.

Zo lijken bijna alle schrijvers in de reeks er een ambivalente verhouding met hun eigen gedachten op na te houden. ‘Zoals je pap zat wordt als je het dagelijks eet, zo kan ik gruwelen van de eeuwige smaak van mijn eigen denken, van de structuur die mijn waarneming aan de wereld oplegt’, schrijft Bregje Hofstede in Bergje. De reden dat Willem Jan Otten dagelijks een ‘Om’ om de Sloterplas wandelt: het is ‘een wapen in het gevecht om je hersenpan – die nooit niet bezet wordt door de vreemde mogendheid van de nuttige gedachte, van het oordelen, van het hachie-redden en de planeetpaniek, van het vergeten van je doden.’

Waar het schrijversbrein zich concentreert rondom taaie thema’s als vergankelijkheid en rouw biedt het wandelen voor de meeste van deze auteurs een welkom tegenwicht, waarbij het hoofd wat kan worden doorgelucht. De wandelende schrijver wordt zo ‘van zichzelf bevrijd’. Maar voor Maartje Wortel, die in De groef haar rondes met Niña Weijers door het Oosterpark herdenkt, gaat die vlieger niet op. Niet dat ze zich niet van haar gedachten zou willen bevrijden, maar wandelen gaat haar daar gewoon veel te langzaam voor. ‘In bijna alle wandelboeken staat dat wie wandelt beter om zich heen kan of leert kijken. Volgens mij valt dat tegen, omdat je juist door het trage tempo [...] verzonken raakt in gedachten. Ik wel in ieder geval.’

Voor haar biedt het Oosterpark dus geen ontsnapping aan de zwaarte (ze verliest de ene na de andere betekenisvolle relatie), al verraadt haar geestig-nuchtere stijl dat het relativeringsvermogen haar ondanks alles nooit helemaal verlaat. Ontroerend is haar opsomming van definities van ‘houvast’ – alleen al het feit dat ze al haar vrienden heeft gevraagd om hun interpretatie van het woord. Het antwoord van ene Renske: ‘Houvast is voor mij al marcherend door een leven leren begrijpen waar ik bang voor ben. Het is geen tak boven het water waar je je aan vast kunt klampen om te voorkomen dat je valt. Het is een gevoeligheid die vanbinnen groeit en zich ontwikkelt tot vertrouwen.’

Zou dat het zijn, zou het de gemiddelde schrijver misschien wat aan dat basale vertrouwen ontbreken? Zouden schrijvers zo leunen op het denken, op het verwoorden, om zo toch nog het gevoel te hebben ergens grip op te hebben? Is taal het wapen waarmee de schrijver zich teweerstelt tegen de grilligheid en veranderlijkheid en oncontroleerbaarheid van het leven?

Nou, merkt Marijke Schermer terecht op, ook voor een leven in dienst van de literatuur moet je het nodige vertrouwen kunnen opbrengen. In Gods wegen loopt ze een pelgrimsroute langs verschillende kloosters in Brabant. Ze is zelf niet gelovig, maar wel geïnteresseerd in de beweegredenen van de nonnen die ze ontmoet, al kan ze zich moeilijk losmaken van haar overtuiging dat zo’n levensinvulling wel een vlucht moet zijn. Volgens een vriend van haar is het kloosterleven een alternatief voor zelfmoord: ‘voor hem zou het klooster, in plaats van de bevrijding van het fysieke bestaan, de bevrijding van hemzelf betekenen, het afleggen zijn van zijn individualiteit, één worden met iets wat groter is dan jezelf.’ (Hoort u ’m ook weer, de zenboeddhist?) Het lijkt Schermer zo’n beetje het tegenovergestelde van wat een kunstenaar drijft. ‘Kunstenaars, dat zijn egoïsten, die zijn ongezond hevig in zichzelf en hun gevoelens geïnteresseerd’, legt ze een van haar personages in de mond. Personages? zult u denken. Ja. Want zodra een ontmoeting een tekst moet worden, zet Schermer die naar haar hand. De mensen die ze ontmoette, worden zo spiegelfiguren van haarzelf. Weer een bewijs van de ik-gerichtheid van de schrijver? ‘Schrijf ik mensen naar me toe omdat ik mezelf wil begrijpen?’

Kloosterleven

Hoe tegengesteld het kloosterleven en het schrijversleven in die zin ook lijken – de door zichzelf geobsedeerde schrijver en de zusters die zichzelf wegcijferen als ‘instrument van het hogere’ – een gelijkenis is er ook, en dat is dus dat vertrouwen: ‘de toewijding, de overgave aan iets waar heel veel mensen gemakkelijk zonder kunnen, het vertrouwen in iets wat niet tastbaar is en waarvan het bestaan of het belang betwist kan worden, en het element van radicaliteit dat nodig is om er desondanks je leven aan te wijden.’

Waarom. Waarom zou je een groot deel van je leven inruilen voor een leven op papier? Willem Jan Otten stelt zichzelf in het mooie, doorgecomponeerde De om dezelfde vraag: waarom heeft de mens toch die behoefte de werkelijkheid te verdubbelen? Als motto koos hij een citaat van Max Frisch over een edelman die onderweg naar de guillotine vraagt of hij nog even iets op mag schrijven, wat mag. Het blijkt een notitie voor hemzelf te zijn geweest. Waarom? Waarom maakten mensen in de prehistorie rotsschilderingen? Heeft het met geheugen te maken, het niet willen vergeten? Is het een protest tegen de vergankelijkheid?

Bregje Hofstede bevindt zich in Bergje in de Dolomieten, aan de voet van de Sass Songher, een berg die nogal wat nostalgie bij haar oproept omdat ze er als kind al haar vakanties doorbracht. Voor haar verdrijft het wandelen niet zozeer haar gedachtes, maar de ideeën die ze al lopend opdoet zijn van een andere kwaliteit. ‘Niets van wat ik denk krijgt de kans om te verstijven’, schrijft ze over haar denkproces tijdens het wandelen, ‘wil het bij me blijven, dan moet het meebewegen. Achteraf kan ik de lijn van mijn gedachten volgen aan de hand van het pad dat ik heb afgelegd.’ Zo is er een voortdurende wisselwerking tussen dat wat ze zintuiglijk waarneemt en dat waar haar geest mee op de proppen komt als ze loopt: ‘Alle dingen die ik tegenkom zijn poortjes tussen buiten en binnen, poortjes waarlangs frisse lucht binnenkomt. Manieren om te ademen.’

Bomen en planten

Al dat gewandel hoeft het denken dus helemaal niet uit te sluiten, het kan ook gewoon als inspiratie dienen. Marijke Schermer buitte haar omgeving als klein kind al uit als materiaal voor verhalen. ‘Ik keek wel naar de bomen en de planten, de luchten, de gebouwen en het uitzicht maar slechts als brandstof voor de rest van het denken en fantaseren, als decor, als middel om me verder van mijn eigenlijke leven vandaan te slingeren.’ Stine Jensen ziet tegen wil en dank overal om zich heen detectiveverhalen ontstaan. Thomas Rosenboom slaat tijdens zijn ronde door het centrum van Amsterdam aan het projecteren en ziet de eigenschappen die hij in zichzelf verfoeit met afgrijzen weerspiegeld in de passanten op straat. Joyce Roodnats kinderherinneringen komen tot leven wanneer ze de Amsterdamse straten afstruint die ze als kind met haar moeder bewandelde. Wandelen als afleiding, wandelen als ventilatie voor het brein, wandelen als inspiratiebron, wandelen om de connectie met het lichaam te herstellen, wanneer je zo iemand bent die doorgaans ‘alleen maar existeert als een pudding op een bureaustoel’ (aldus Marjoleine de Vos).

De meest ambitieuze titel is die van het boekje van Nelleke Noordervliet. Wat er werkelijk is, heet het, naar een quote van schrijver J.A. Baker in The Peregrine: ‘The hardest thing of all to see is what is really there.’ In eerste instantie klinkt het wat overmoedig als Noordervliet beweert de kunst van het ‘zien wat er werkelijk is’ wel onder de knie te hebben. Tot ze vertelt wat dat voor haar behelst: ‘„Wat er werkelijk is” heeft alles te maken met de verhouding tussen degene die kijkt en dat wat wordt gezien.’

Eigenlijk verwoordt ze daarmee precies wat de Terloops-reeks zo spannend maakt. Want het zijn geen wandelgidsen, het zijn niet de wandelroutes zelf die de boekjes hun sjeu geeft. Zelfs als uitgeverij Van Oorschot ervoor gekozen had alle schrijvers precies dezelfde route te laten afleggen, dan nog had dat twaalf volstrekt verschillende teksten opgeleverd. Want wat de reeks laat zien is de verhouding tussen degene die kijkt en dat wat wordt gezien; in de waarneming spiegelt zich voortdurend de waarnemer. En zo werkt het ook weer als je ze leest, want met een beetje geluk ziet de lezer zich weer in het geschrevene gespiegeld. Het roept de gedachte op: wellicht zijn binnen- en buitenwereld wel helemaal niet zo aan elkaar tegengesteld als steeds wordt beweerd, maar vormen ze elkaars reflectie. Ik kan het dan, sorry, toch niet helpen even te denken: misschien ligt de kracht van goede literatuur, ondanks al dat ik-gerichte gepeins van zo’n wantrouwige, egoïstische, obsessieve schrijver (allemaal niet mijn woorden hoor), uiteindelijk wel helemaal niet zover af van het gevoel van verbondenheid waar de zenboeddhist naar op zoek is.

Tot nu toe verschenen in de Terloops-reeks: Gerbrand Bakker: De 3 bestaat niet. Yolanda Entius: Ogentroost. Bregje Hofstede: Bergje. Stine Jensen: De beloning. Sander Kollaard: Lentehonger. Nelleke Noordervliet: Wat er werkelijk is. Willem Jan Otten: De om. Joyce Roodnat: Met moeder mee. Thomas Rosenboom: De grote ronde. Marijke Schermer: Gods wegen. Marjoleine de Vos: Je keek te ver. Maartje Wortel: De Groef. Van Oorschot, € 12,50