Britse IS-strijder, bekend als ‘Beatle’, opgepakt in Londen

De Britse IS-aanhanger Aine Davis is woensdag gearresteerd in Londen op verdenking van terrorisme. De Britse officier van justitie keurt de aanklacht wegens terrorisme tegen de man goed, melden internationale persbureaus. De 38-jarige Brit vloog naar het vliegveld Luton in Londen, na zijn vrijlating uit de gevangenis van Turkije. Daar zat hij een gevangenisstraf uit van 7,5 jaar wegens terrorisme. Dat meldt de BBC.

Davis staat bekend als een van de ‘IS-Beatles,’ een groep van vier leden die opgroeide in West-Londen en vrijwillig ging vechten voor de Islamitische Staat (IS) in Syrië. De vier kregen deze bijnaam door hun Engelse accent. Volgens de autoriteiten van de Verenigde Staten heeft de groep 27 gijzelaars ontvoerd, van wie een aantal werd onthoofd. De video’s van de moorden werden wereldwijd gedeeld op sociale media. De groep zou onder andere verantwoordelijk zijn voor de dood van vier Amerikaanse gijzelaars, onder wie de twee journalisten James Foley en Steven Sotloff.

Aine Davis werd in 2015 aangehouden in Turkije vanwege zijn lidmaatschap van de terroristische organisatie in Syrië. Na zijn vrijlating werd hij door Turkse autoriteiten uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Bij aankomst in Londen werd hij gearresteerd in verband met misdrijven op grond van de Britse terrorismewetten. Waaronder het inzamelen van geld voor terrorisme en het in bezit hebben van terroristische documenten.

Voordat Davis radicaliseerde, werd hij in het Verenigd Koninkrijk meerdere keren veroordeeld wegens drugscriminaliteit. In 2006 kreeg hij een celstraf voor wapenbezit. Hij bekeerde zich hierna tot de islam en sloot zich in 2013 aan bij IS. Twee andere leden van de IS-Beatles zitten in hechtenis in de Verenigde Staten, nadat ze in 2018 door Koerdische troepen gevangen waren genomen. Het vierde lid, Mohammed Emwazi, werd in 2015 in Syrië vermoord.