Boerenactievoerder veroordeeld voor het dumpen van afval op de A18

Een 42-jarige man uit gemeente Oost-Gelre is veroordeeld voor het dumpen van afval tijdens een van de boerenprotesten. De man moest donderdag verschijnen voor de politierechter in Arnhem. Hij is veroordeeld voor het versperren van de A18 door het dumpen van afval. Hij krijgt een werkstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week. Daarnaast moet hij een boete betalen van 3.600 euro. De man is de eerste die veroordeeld is voor het dumpen van afval bij een boerenactie.

De varkenshouder werd 28 juli op heterdaad betrapt door de politie toen hij samen met zo’n dertig anderen afval dumpte op de Rijksweg A18 bij Westendorp, bij wijze van het protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Toen agenten de man bezig zagen, hebben ze hem aangehouden. Volgens de wegbeheerder Rijkswaterstaat ging het onder meer om zand en kuilgras.

De man is geen initiatiefnemer van de actie, maar hij deed er wel aan mee. Hij heeft bekend dat hij de snelweg heeft versperd. Tijdens de zitting gaf hij aan spijt te hebben van de actie en dat hij zich liet meeslepen. De rechter benadrukt dat de vrijheid van demonstratie een belangrijk recht is, maar je mag anderen hierbij niet in gevaar brengen. De man bracht door het versperren van de A18 medeweggebruikers in gevaar.

Tijdens de zitting zei de man dat hij zich zorgen maakt over de stikstofplannen van het kabinet en de toekomst van zijn bedrijf en gezin. ,,Ik had een machteloos gevoel. Ik voel me bedreigd door wat er gaat gebeuren.” De varkenshouder wilde tijdens de zitting niet vertellen wie er nog meer meededen aan het dumpen van afval op de snelweg. ,,Ik sta niet achter de actie, maar vond wel dat ik iets moest doen”, vertelde de man aan de rechter volgens het ANP. Volgende week donderdag is een zitting van een andere man die verdacht wordt van dezelfde handelingen op 28 juli.

Lees ook: Ongelukken door gedumpt afval, meerdere wegen dicht - acties boeren zijn ‘levensgevaarlijk’, zegt Rutte