31 gewonden bij botsing in achtbaan Legoland Duitsland

In pretpark Legoland Duitsland in de plaats Günzburg zijn donderdag 31 gewonden gevallen, toen twee treintjes in de achtbaan op elkaar botsten. Eén persoon is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een politiewoordvoerder meldt aan de Süddeutsche Zeitung dat in totaal tien kinderen, een jongere en twintig volwassenen onder meer kneuzingen en blauwe plekken hebben opgelopen.

Volgens Legoland remde een van de achtbaantreinen van de Feuerdrache, de vuurdraak, donderdagmiddag plotseling hard af in het instapstation van de attractie. De trein daarachter botste vervolgens met flinke vaart tegen de karretjes aan. De maximale snelheid die de treintjes volgens de website van Legoland Duitsland kunnen halen is zo’n 30 kilometer per uur. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden.

Na het ongeluk zette de politie het gebied rond de attractie af voor reddingswerkzaamheden en onderzoek, terwijl de rest van het park openbleef voor bezoekers die al binnen waren. De toegangspoorten werden wel gesloten.

Afgelopen zaterdag was er ook al een achtbaanongeluk in een Duits pretpark. In Klotten aan de Moezel viel een 57-jarige vrouw uit een achtbaan, waarbij ze dodelijke verwondingen opliep. Het is nog niet duidelijk hoe zij uit de achtbaan kon vallen.