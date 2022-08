Kappers en accountants, forensen en thuiswerkers, treinreizigers en filerijders, tandartsen en logistiek medewerkers: goed nieuws, de radio wordt beter. Eeuwige underdog KINK heeft, na een lange juridische strijd, een nieuwe veiling van commerciële FM-frequenties afgedwongen. Eindelijk, na bijna twintig jaar, ligt er een dot van een kans om een aanbod te presenteren dat wél recht doet aan de diversiteit van radio-minnend Nederland anno 2022. Nu is het zaak om de juiste voorwaarden te scheppen, zodat frisse nieuwe initiatieven de kans krijgen het anders en beter te doen.

Walt van der Linden is omgevingsanalist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en oud-redacteur van Sublime.

De huidige frequentieverdeling op de FM dateert nog van juni 2003. Ruim een jaar voordat Adam Curry de podcast uitvond en drie jaar voordat Spotify on demand muziek de standaard maakte. Van true crime-podcasts tot live-concerten in de metaverse: internet en apps hebben de wijze waarop wij muziek, audio en videoclips consumeren revolutionair veranderd. Het Nederlandse commerciële radiolandschap bleef ondertussen vrijwel ongewijzigd.

Aanvankelijk zouden nieuwe partijen al in 2011 de kans krijgen een frequentie te bemachtigen. Maar dankzij een stevige lobby van de bestaande spelers werden de vergunningen steeds weer verlengd. Zo kregen bestaande zenders ‘de kans hun investering terug te verdienen’, met als zeer welkom neveneffect dat nieuwkomers op kartel-achtige wijze buiten de deur werden gehouden.

„Flagrante marktafscherming”, noemt KINK het terecht, want de zender is met haar alternatieve pop en rock dubbel zo populair als sommige concurrenten mét zo’n felbegeerde FM-frequentie. Het echte slachtoffer is de luisteraar: die moet het al twintig jaar stellen zonder innovatie in het aanbod.

Weeffouten

Daar komt nog bij dat er op de frequentieverdeling in 2003, de zogeheten Zerobase-veiling, ook wel het een en ander viel aan te merken. Een goed voorbeeld van de weeffouten in de vorige veiling is het ‘jazz’-kavel, waarop Sublime uitzendt. Deze vergunning stelt dat er een specifiek percentage jazz op de zender moet worden gedraaid. Klein probleem: wat is precies de definitie van jazz? En nu is er met deze geclausuleerde kavels nóg iets interessants aan de hand. Dankzij een ondoorzichtige veiling en uit angst om mis te grijpen is voor deze kavels veel te veel betaald. Begrijpelijk dus dat, naarmate de begroting knellender werd, Sublime het concept ‘jazz’ ad absurdum is gaan oprekken. Grootste gemene deler-hits van Simply Red, Justin Timberlake en UB40 zijn inmiddels allemaal ‘jazz’.

De radio hoeft geen greatest hits-playlist meer te zijn

Het werkelijke werkterrein – en zo zal het inmiddels ook gewoon in het businessplan staan – is simpelweg schmalz: muzikaal behang voor late taxiritjes, halflege wachtkamers en grijze kantoortorens. Niets mis mee, maar een echte jazzcat ontdekt hier geen spannende B-sides en het algemene radiopubliek is ook nauwelijks geïnteresseerd, getuige het marktaandeel van 0,6 procent. Ondertussen werd de vergunning wel drie keer verlengd.

Hoog tijd dus om spijkers met koppen te slaan en zo snel mogelijk een gedegen veiling van FM-frequenties te organiseren. Een unieke kans, met een groot belang: deze veiling zal nog vele jaren bepalend zijn voor het commerciële radio-aanbod. Ik pleit er dan wel voor om de veiling dit keer anders te organiseren dan in 2003. De mogelijkheden voor verbeteringen zijn legio. Bijvoorbeeld: doe afstand doen van de gedateerde en arbitraire indeling van beschikbare kavels in muzikale genres. Want waarom wél klassiek, jazz en Hollands, maar geen hiphop, reggae of dance? En waarom wél verplichten om uit te zenden in het Nederlands of Fries, maar niet kijken naar demografische kenmerken van de te bedienen doelgroep?

Geen greatest hits-playlist

Relevant is ook dat in het streaming-tijdperk de radio geen greatest hits-playlist meer hoeft te zijn, maar wel een rol speelt in het laten doorbreken van nieuwe platen. Het zou daarom jammer zijn als zenders als KINK en SLAM!, met jong publiek en veel nieuwe muziek, straks om dezelfde kavel moeten strijden. Dat geldt ook voor de nieuws-kavel: muziek is on demand beschikbaar, dus zou er op de commerciële FM best meer ruimte mogen zijn voor actualiteiten en discussie dan alleen een BNR Nieuwsradio. Ook is innovatie en marktwerking gebaat bij een diversiteit aan verschillende partijen: voorkom dus dat zenders geconcentreerd zijn onder een beperkt aantal conglomeraten, zoals Talpa met zijn vier zenders.

Maar vooral moet er een groter gewicht worden toegekend aan een inhoudelijke toets van het businessplan. Daarin zouden publiek, kwaliteit en innovatie centraal moeten staan. Die laatste wellicht nog wel het meest. Want na twintig jaar is radio-minnend Nederland echt wel toe aan een fris geluid.