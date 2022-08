Zo verandert mondiale opwarming het noordpoolgebied

Het noordpoolgebied verandert snel door de opwarming van de aarde. Vanaf de grond en met een drone vanuit de lucht is deze verandering hier vastgelegd. De foto’s zijn genomen in juli 2022 tijdens een NASA-missie in en rondom de Baffinbaai, een zee gelegen tussen het Baffineiland en Groenland.