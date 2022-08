Zelfde verpakking, minder inhoud

In de dagelijkse recessie-ophef in de media valt het woord inflatie dermate vaak dat we nu wel zo’n beetje weten wat het betekent en hoe het werkt. Deflatie, daar komen we ook nog wel uit. Maar inmiddels is de taalfamilie Flatie een nichtje rijker: krimpflatie.

Uiteraard een contaminatie van krimp en inflatie wat letterlijk ‘waardevermindering’ betekent. Nu is krimp een woord dat van oudsher een negatieve connotatie heeft, zeker in een economie die berust op de illusie van eeuwige, niet aflatende groei. Bijzonder is dat het doelwit van die krimp, de consument, het zelden in de gaten heeft.

Overal stijgen de prijzen, ook producenten hebben hogere kosten en kunnen drie dingen doen: hetzelfde product met een hogere prijs aanbieden, het product goedkoper en kwalitatief minder produceren of, en daar komt de nieuwe telg om de hoek kijken, voor dezelfde prijs minder inhoud leveren. Zo’n ieniemienie beetje minder dat u het in de supermarkt niet merkt en dat u denkt hetzelfde product te kopen. De consument is prijsbewust, maar een stuk minder netto-gewicht-bewust.

Enkele voorbeelden: de Toblerone chocoladereep ging ongemerkt (tijdelijk) van 400g naar 360g, een pak Ben & Jerry’s is niet langer 500ml maar 465ml, in hetzelfde pak Koopmans zelfrijzend bakmeel zit nu geen 500g maar 400g . Had u het door? Precies. Het nieuwe Flatie-nichtje is geniepig maar krijgt altijd haar zin.

Is krimpflatie oplichting? Strikt genomen niet: de correcte hoeveelheid staat immers op de verpakking aangegeven. Vaak schuilt de oplichting in de semantiek: op het pak Koopmans bloem prijkte ooit het woord ‘vernieuwd’ wat voornamelijk verwees naar de geslonken inhoud.

Het verhaal gaat dat krimpflatie is ontstaan in de jaren veertig van de vorige eeuw toen de cacao duurder werd en de snoepautomaten, waar destijds in de US een nikkel in ging voor een reep, voor dezelfde nikkel een downsized chocoladereep werd aangeboden. Het exacte woord shrinkflation is in 2015 door de Amerikaanse econoom Pippa Malmgren geïntroduceerd in, hoe achteloos, een tweet.

Toch zou je shrinkflation kunnen zien als een vorm van schrikflatie: een manier om de angst die hogere prijzen bij de consument oproepen enigszins te temperen. Als we met zijn allen minder geld uitgeven, stevenen we af op een recessie. Maar als we een recessie vrezen door de hogere prijzen in de supermarkt, geven we ook minder geld uit waardoor de kans op een daadwerkelijke recessie groter wordt. Een recessie is in niet geringe mate afhankelijk van massapsychologie.

Zo beschouwd zou krimpflatie kunnen werken als een psychologische parachute. Misschien zelfs meer dan dat: is het de toekomst? Waarom zouden we niet kunnen leven met vijf in plaats van zes cornetto’s in een pak? Zou krimpflatie de route kunnen zijn naar een duurzamere economie?

Daar komt taal weer om de hoek kijken, want iets waar het woord ‘krimp’ in staat, verkoopt zichzelf niet als verleidelijk toekomstperspectief. Misschien is het tijd voor nóg een ander woord. Genoegflatie? Contentflatie? Recessie of niet, grote kans dat de Flatie-familie in de nabije toekomst aanzienlijk, kuch, groeit.