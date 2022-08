Voorlopig geen extra landelijke maatregelen tegen droogte

Ondanks de hoge temperaturen de komende dagen zijn er voorlopig landelijk geen extra maatregelen nodig tegen de droogte. Dat is woensdag besloten door het zogeheten Managementteam Watertekorten (MTW), bestaande uit experts van Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en ministeries, bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Mogelijk zullen regionaal wel aanvullende maatregelen worden getroffen. De droogte houdt vermoedelijk de komende weken aan.

Sinds een week is er sprake van een officieel watertekort, waarbij er meer vraag is naar water dan er via regen en rivieren binnenkomt. Aan drinkwater is geen gebrek. Wel problematisch is de droogte voor onder anderen schippers: door de lage waterstand in met name de Rijn kunnen zij minder lading vervoeren en ontstaan files bij de sluizen. Het gebrek aan neerslag is verder een uitdaging voor boeren, die vrezen voor hun oogst, en het is schadelijk voor de natuur.

Om water vast te houden en het zo goed mogelijk te verdelen hebben de waterschappen maatregelen genomen. Zo is er een verbod afgekondigd om gewassen te besproeien met oppervlaktewater en gelden er sluisbeperkingen voor schepen. Daarnaast wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden als waterbuffer en zijn er op verschillende plekken pompen en sluizen ingezet om het water goed te verdelen tussen de rivieren.

Lees ook: Lage waterstand leidt tot file in de Maas