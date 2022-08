Verdwaalde beloega uit de Seine gehaald

De verdwaalde beloega die al meer dan een week rondzwom in de Franse rivier de Seine, is woensdagochtend uit het water gehaald om te worden overgeplaatst naar een zoutwaterbassin in Normandië. Dat melden internationale persbureaus en de Franse tak van milieuorganisatie Sea Shepherd. De reddingsoperatie, uit een sluis waarin het dier sinds vrijdag werd vastgehouden, duurde zes uur. Vorige week dinsdag werd de beloega voor het eerst gesignaleerd, zo’n zeventig kilometer buiten Parijs.

Het is nog maar de vraag of de beloega in leven blijft – de tandwalvis is te dun en heeft spijsverteringsproblemen, waardoor het nog niet gelukt is hem te voeren. Nadat de beloega woensdagochtend het water uit werd gehaald, bleek dat hij zo’n 800 kilo weegt, in plaats van de 1200 kilo die walvissen van zijn soort gewoonlijk wegen. Lokale bestuurder Isabelle Dorliat-Pouzet zei tegen nieuwszender BMF TV dat „dierenartsen niet per se optimistisch zijn over de gezondheid van de walvis”. „Hij is verschrikkelijk mager en dat belooft weinig goeds voor zijn levensverwachting op middellange termijn.”

De beloega wordt in een zoutwatertank in een gekoelde vrachtwagen naar Normandië gereden. Daar zal hij drie dagen verblijven, terwijl dierenartsen proberen zijn spijsvertering, die nagenoeg stilligt, te stimuleren. Naast het observeren van zijn gezondheidstoestand, zal ook „zijn repatriëring in de open zee” worden georganiseerd, zegt Dorliat-Pouzet.

In mei verdwaalde ook al een orka in de Franse Seine. Net als beloega’s leven orka’s gewoonlijk in koude, noordelijke zeeën. Het dier was ziek, mogelijk een reden waarom de orka Het Kanaal in was gezwommen. Reddingswerkers probeerden het dier met nagebootste orkageluiden uit de Seine terug naar de zee te leiden, maar dat mislukte. Toen bleek dat de orka leed aan een schimmelinfectie, en waarschijnlijk veel pijn had, werd hij ingeslapen.

