Vastplakken aan kunst: een nieuwe trend

De Mona Lisa werd afgelopen juni besmeurd met taart. Omdat het schilderij achter glas zit, bleef het onbeschadigd. Hoewel het niet om een georganiseerde actie van een klimaatactiegroep leek te gaan, schreeuwde de bekladder dat „mensen de aarde verwoesten”.

Het museum als plek voor protest – het lijkt een trend onder klimaatactivisten. De afgelopen maand plakten demonstranten zich meerdere keren met lijm vast aan bekende kunstwerken in verschillende Europese steden. De vraag is waarom zij juist musea kiezen als decor voor hun protesten.

„Het museum is een mediagenieke plek om te demonstreren, maar het kan schadelijk zijn wanneer een klimaatactivist zich vastplakt aan een kunstwerk”, vertelt directeur van de Museumvereniging Vera Carasso. Ze vindt het dan ook geen logische keuze dat de klimaatactivisten voor het museum gaan als plek voor protest en niet voor bijvoorbeeld het kantoor van Shell: „Musea doen veel aan verduurzaming, en houden ook tentoonstellingen over klimaatverandering. Naar mijn mening zijn musea en klimaatactivisten vrienden. Vooralsnog heeft een soortgelijk incident zich niet voorgedaan in Nederland. Hopelijk blijft dat zo. Mocht er wel zo’n actie plaatsvinden, dan zijn de musea in Nederland goed voorbereid via veiligheidsprotocollen.”

Aandacht

De klimaatactivisten zijn vooral op zoek naar aandacht, denkt Sarah Pickard, die onderzoek doet naar de actiegroep Extinction Rebellion. Ze zegt daarover tegen The New York Times dat de keuzes voor kunstwerken „grotendeels irrelevant waren, omdat het hele punt is om ontwrichtend te zijn”.

Toch lijken sommige demonstranten te zoeken naar thematische aanknopingspunten. Bij een protestactie in Milaan lijmden demonstranten van de groep Ultima Generazione zich eind juli vast aan een sokkel in het Museo del Novecento waarop de bekende sculptuur uit 1913 staat van de futuristische kunstenaar Umberto Boccioni: Unieke vormen van de continuïteit in de ruimte (1913). In een online verklaring op Instagram liet de actiegroep het volgende weten: „We moeten een andere richting inslaan. We hebben ons vastgelijmd aan het werk van Boccioni omdat we het ons niet langer kunnen veroorloven om te blijven bouwen aan economische vooruitgang. De vooruitgang waarop de futuristen hoopten, leidt ons naar massale uitroeiing.”

Daarbij lijdt de museumsector onder de klimaatcrisis, menen de demonstranten. Tijdens het protest scandeerden zij dat „er geen kunst zal zijn als we ons geen eten kunnen veroorloven, als we sterven door hittegolven”. De demonstranten roepen de cultuursector op om hen te steunen en willen druk uitoefenen op de regering. Ze raadpleegden voor de demonstratie restaurateurs voor een geschikte lijm en benadrukten dat ze het meesterwerk niet wilden beschadigen.

Olie en gas

Just Stop Oil, een groep die de Britse regering ervan wil weerhouden vergunningen te verlenen voor nieuwe olie- en gasprojecten, is ook actief in musea. Enkele leden plakten zich vast aan onder andere de lijst van het schilderij My Heart’s in the Highlands (1860) van Horatio McCulloch. Op het kunstwerk in de Kelvingrove Art Gallery and Museum in Glasgow is een landschap uit de negentiende eeuw afgebeeld. Vervolgens lijmden zij zich vast aan Bloeiende perzikboom (1888) van Vincent Van Gogh in de Courtauld Gallery in Londen. De landschappen die zijn afgebeeld, worden nu bedreigd, aldus de demonstranten.

In België protesteerde een klimaatactivist in het Groeningemuseum in Brugge door zich vast te plakken aan het veiligheidsglas van het schilderij Madonna met kanunnik Joris van der Paele (1436) van Jan van Eyck. De keuze voor het schilderij lijkt in dit geval irrelevant.