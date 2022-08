Op de vriendelijk bedoelde vraag „Hoe was je vakantie?” kan ik dit jaar een vrij zeldzaam antwoord geven: „Teleurstellend.” Je ziet de ander meteen terugdeinzen, want men is bij dit soort vragen ingesteld op volautomatisch positivisme.

Natuurlijk, ik kan mijn tegenspoed verzwijgen, maar het heeft ook wel iets troostrijks je sores zorgvuldig, met de vereiste korte stiltes voor het dramatische effect, uit te serveren. Daar gaan we.

Mijn vakantie was nog maar enkele dagen oud toen ik, samen met mijn vrouw, iets kreeg wat ik nog nooit had gekregen: corona. Nu pas? Voor driekwart van het Nederlandse volk betreft het een al bijna vergeten, soort verwaarloosde verkoudheid waaraan je alleen als je érg veel pech hebt doodgaat. Ik kan nu getuigen dat corona je ook bij het prachtigste weer in juli voluit bij de strot kan grijpen.

Twee jaar lang hadden we het virus uiterst voorzichtig ontweken, we waanden ons bijna onaantastbaar nadat we nog eind maart een nieuwe booster hadden gekregen. Toen halverwege juli een dierbare vriendin overleed, kenden we dan ook geen aarzeling: de rouwdienst mochten we niet missen. Ook toen we daar rondliepen tussen honderden mensen voelden we ons niet bezwaard. Er volgde nog een nazit in een Brabants café waar de bedroefdheid enigszins kon worden weggedronken. Moest kunnen.

Maar het kon niet. Drie dagen later begon mijn vrouw verdacht aamborstig (dat woord bestaat nog) te hoesten, een dag later volgde ik. De rest is zo voorspelbaar dat ik met enkele trefwoorden kan volstaan: positieve zelftests, koorts, isolatie. Fysiek viel het best mee, maar psychisch begon er iets te knagen als je naar buiten keek en al die mensen in luchtige kledij van het mooie weer zag genieten. Wij werden die tbc-patiënten die je op oude foto’s in Zwitserland vanuit de ligstoelen bij hun sanatorium naar de besneeuwde bergen ziet staren.

Het was een schrale troost dat tezelfdertijd ook Joe Biden corona kreeg. Hij reageerde meteen akelig optimistisch („Mensen, het gaat goed met me, bedankt voor jullie bezorgdheid”), en liet weten dat hij in afzondering al zijn taken kon blijven uitvoeren. Hem was een antiviraal medicijn toegediend dat mij meteen jaloers maakte („Zeker alleen voor de hoge heren”), totdat hij tien dagen later opeens opnieuw positief testte en weer in isolatie moest. Het zou te maken hebben met de werking van dat medicijn. Gerechtigheid!

Intussen zat ik thuis bezorgd over mijn eigen tests gebogen. Steeds weer de hoop op een gunstig resultaat, maar al na enkele minuten kleurt het gehate tweede streepje toch weer rood. Tegen beter weten in probeer je de verkleuring te minimaliseren – is dit nog wel rood of is het meer roze? – hoewel de gebruiksaanwijzing geen aarzeling toestaat: „Elke lichte verkleuring van het testlijngebied (T) moet worden opgevat als een positief testresultaat. Een positief testresultaat betekent dat u zeer waarschijnlijk besmet bent met Covid-19.”

Het zijn teksten die niet in een vakantie thuishoren. Ze doen je beseffen dat de enige die nooit op vakantie gaat, Covid-19 heet. In ruimere zin geldt dat ook voor de dood zelf, maar daar wisten we het al van. Covid-19 is meer een miezerig aanzeggertje van de dood, het hulpje van de grote maffiabaas, die je toebijt dat je op je tellen moet passen.