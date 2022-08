Supermarktprijzen stijgen binnen een jaar met bijna 20 procent

Consumenten betaalden in juli 2022 gemiddeld 18,5 procent meer voor supermarktboodschappen dan in september 2021. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker GfK, schrijft de NOS woensdag. Het bureau houdt de prijzen van producten in supermarkten. Een gezin met vier personen betaalt door de prijsstijgingen gemiddeld 1.500 euro per jaar meer aan supermarktuitgaven dan tien maanden eerder.

GfK vergeleek de prijsverandering van 55 basisproducten in negen supermarkten, acties telde ze niet mee. De prijsveranderingen verschillen sterk per product: waar onder meer schoonmaakmiddelen, appels, bananen en chocolade in prijs slechts enigszins stegen of zelfs daalden, werden producten als pasta, brood en toilet- en keukenpapier flink duurder.

Analist bij ING Reginald Watson zei afgelopen week tegen NRC dat consumenten ondanks de hogere prijzen blijven doorkopen. Dat komt volgens hem door de afgelopen coronajaren: mensen geven nu het geld uit dat ze tijdens de lockdowns niet uit kónden geven. „Dat opgespaarde coronageld in combinatie met de lage werkloosheid maakt dat mensen nog niet gaan minderen.” GfK maakte eerder dit jaar wel bekend dat budgetsupermarkten als Aldi, Lidl en Dirk populairder worden. Hun marktaandeel lag begin dit jaar zo’n 3 procent hoger dan begin vorig jaar. Daarnaast nam de verkoop van huismerken met 6 procent toe.