Nabestaanden krijgen geen gegevens van ‘spirituele onderzoekers’ die seances hielden op begraafplaats

De gemeente Amersfoort hoeft de persoonsgegevens van de groep die seances hield op begraafplaats Rusthof in Leusden niet te verstrekken aan nabestaanden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag geoordeeld. De ouders van twee kinderen die daar begraven liggen, hadden via de rechter om de gegevens gevraagd. De rechter oordeelde echter dat het „veiligheidsaspect” voor de groep zwaarder weegt.

Afgelopen september had een groep van zes mensen, met toestemming van de directeur van de begraafplaats, een bijeenkomst op het kerkhof in Amersfoort. Ze deden naar eigen zeggen onderzoek naar ‘paranormale energie’ van overledenen, onder meer in het gedeelte waar kinderen begraven lagen. Met lichtbolletjes bij de graven werd geprobeerd contact te krijgen met de overledenen. De seances kwamen aan het licht toen een bezoeker een videocamera vond met daarop filmpjes van de bijeenkomst.

De ouders probeerden via de rechter af te dwingen dat ze in contact konden komen met de groep. Zij willen voor hun verwerkingsproces weten wat er rond het graf van hun twee overleden dochters gebeurd is en de ‘paranormale onderzoekers’ in de ogen kunnen kijken. Volgens de rechter weegt de veiligheid van de groep, die ernstig zou worden bedreigd, zwaarder. Eerder kreeg de burgemeester van Amersfoort Lucas Bolsius – die ook niet weet wie er achter de groep zit – al bedreigingen vanwege de kwestie.

Sinds de vondst van de camera zijn nabestaanden, de gemeente, de Nationale Ombudsman en het Openbaar Ministerie op zoek naar de groep. De directeur van de begraafplaats, die sinds vorig najaar in de ziektewet zit en niet zal terugkeren, wil de gegevens van de groep niet geven. In negen gevallen zijn geliefden van nabestaanden herbegraven, omdat de nabestaanden dit wilden. De gemeente Amersfoort heeft de kosten daarvan – zeker 165.000 euro – op zich genomen.

