Meteorieten braken de aardkorst op, waarna de continenten op drift raakten

Door enorme meteorietinslagen 3,6 miljard jaar geleden brak de toen nog aaneengesloten, dikke aardkorst. Zo ontstonden de eerste continenten en kwam de continentale drift op gang.

Dat volgt uit analyses aan oeroude kristallen zo dun als een mensenhaar. Die kristallen komen uit een stuk continentale korst van meer dan drie miljard jaar oud in West-Australië. Dat gebied, de Pilbarakraton genaamd, is een van de oudste, onaangetaste stukken continentale korst op aarde. Geoloog Tim Johnson van de Australische Curtin University en zijn collega’s deelden de resultaten deze week in het blad Nature. Ze bevestigen hiermee een theorie die al in de jaren zestig werd geopperd.

Continentvorming en platentektoniek zijn complex Paul Mason geoloog

Hoewel geoloog Paul Mason van de Universiteit Utrecht, niet bij de studie betrokken en net zelf terug uit de Pilbarakraton voor veldwerk, het een elegante analyse noemt én de resultaten sterk vindt, verwacht hij niet dat dit de laatste discussie is over de vorming van de eerste continenten. „Continentvorming en platentektoniek zijn complex. De onderzoekers bestudeerden continentvorming op een paar plekken. Hoewel we verwachten dat overal op aarde meteorieten ingeslagen geweest zijn, hoeft dat niet het startschot te zijn geweest voor alle continentvorming over heel de aarde. Het hoeft niet overal tegelijk te zijn begonnen.”

De aarde is de énige bekende planeet waar gigantische individuele continenten en oceanische platen voortdurend langs elkaar schuiven, tegen elkaar botsen en onder elkaar duiken. Dat doen ze met grofweg dezelfde snelheid als waarmee vingernagels groeien.

Geologen weten hoe vandaag de dag nieuwe continentale korst ontstaat. Wanneer een oceanische plaat onder een andere oceanische plaat of een continent schuift (subductie), schuift de onderduikende plaat diep de hete binnenkant van de aarde in. Daar smelt het gesteente en daarbij verandert ook de chemische samenstelling ervan. Er ontstaat graniet, het gesteente waar ook veel keukenbladen van gemaakt zijn. Graniet heeft een lagere dichtheid dan basalt, waar oceanische korsten voornamelijk uit bestaan. Door die lagere dichtheid komen de grote granieteilanden, oftewel de beginselen van jonge continenten, bovendrijven.

Langzaam verval

Maar hoe de állereerste continentale korsten ontstonden, is een vraag die geologen al decennia bezighoudt. De jonge aarde had nog geen continenten. De planeet was volledig bedekt met aaneengesloten, ondergelopen oceanische korst. De manier waarop continenten vandaag de dag vormen, via onder elkaar duikende platen, was toen dus niet mogelijk.

De gangbare hypothese is dat de eerste continenten ontstonden door processen binnen in de aarde. Maar een alternatief idee is dat het eerste continent ontstond door invloed van buitenaf, door meteorietinslagen – een theorie die al in de jaren zestig werd geopperd. Uit berekeningen aan inslagkraters op de maan en Mars volgt dat de jonge aarde hevig gebombardeerd moet zijn geweest met meteorieten. Er waren in ieder geval veel inslagen tot 3,9 à 3,5 miljard jaar geleden. En dat is het moment waarop de oudste continenten zijn gevormd. Bewijs voor het alternatieve idee ontbrak nog.

Zirkonen uit de Pilbarakraton in West-Australië. Foto Tim Johnson

Maar nu komen Johnson en zijn collega’s dus met bewijs. Daarvoor gingen ze naar de Pilbarakraton. Ze analyseerden 26 oude stenen. In die stenen zaten zeer dunne zirkoonkristallen. De geologen konden de leeftijden van de kristallen schatten door het langzame verval van uraniumisotopen tot loodisotopen in de kristallen. Sommige waren 3,6 tot 3,4 miljard jaar oud.

Johnson, vanuit Australië: „En wat er met die oude kristallen – en dus met het stuk oude continent – gebeurd is, kunnen we zien aan de hand van zuurstofisotopen in het kristal.” Isotopen zijn varianten van hetzelfde element: ze hebben hetzelfde aantal protonen, maar een verschillend aantal neutronen. „Door verschillende omstandigheden verandert de isotoopverhouding in de zirkonen.”

Uit de isotopenanalyse aan de oudste zirkonen blijkt dat meteorietinslagen de aarde hebben laten smelten op de plekken van de inslag. Door het smelten ontstond graniet, net zoals door subductie. Het graniet kwam vervolgens door de lagere dichtheid naar boven.

„In de oude zirkonen zitten zuurstofisotopen die er alleen in kunnen zitten wanneer het gesteente gesmolten was vanaf het oppervlak”, zegt Johnson. „De analyse aan de stenen van de Pilbarakraton laat dus zien dat smelten van bovenaf begon, zoals je zou verwachten bij een meteorietinslag.”