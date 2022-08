Meerdere radiostations in beroep tegen uitspraak over veiling FM-frequenties

Talpa, RadioCorp en BNR gaan in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank van Rotterdam over de verdeling van de radiofrequenties. Dat meldt persbureau ANP. Het kabinet wilde de huidige zendvergunningen met drie jaar verlengen, maar daar zette de rechtbank vorige maand een streep door.

Radiozenders zagen vanwege de coronacrisis hun reclame-inkomsten teruglopen en het vorige kabinet wilde hen de tijd geven daarvan te herstellen. Maar KINK, een nieuwe radiozender die nu geen FM-frequentie heeft, was het daar niet mee eens en spande een rechtszaak aan. De rechter gaf KINK gelijk dat de voorgenomen verlenging van drie jaar disproportioneel is.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken, VVD) maakte daarop bekend nog dit najaar met een voorstel te komen voor een herverdeling van de landelijke FM-frequenties via een veiling. Talpa, waar onder meer Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica onder vallen, is „teleurgesteld” dat de minister deze beslissing heeft genomen en niet zelf in hoger beroep gaat.

Een woordvoerder van het mediabedrijf zegt tegen de website Radiofreak „voldoende aanknopingspunten” te zien voor een succesvol hoger beroep. „De rechter heeft in onze ogen onvoldoende oog gehad voor de bijzondere situatie destijds en argumenten die van belang waren bij de totstandkoming van de noodverlenging.” Ook BNR-hoofdredacteur Mireille van Ark ziet genoeg aanknopingspunten om in beroep te gaan.

Wanneer het hoger beroep dient moet nog worden bepaald, maar de huidige verdeling van de radiofrequenties is door minister Adriaansens met een jaar verlengd om te voorkomen dat er radiostilte ontstaat.