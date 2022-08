Mark Parsons vertrekt als bondscoach van oranjevrouwen

Lees ook: Hand Parsons blijft onzichtbaar

Bondscoach Mark Parsons vertrekt bij het Nederlandse vrouwenelftal. De KNVB laat woensdag weten in een persbericht dat het een „gezamenlijke” beslissing was de samenwerking te beëindigen.

Het Nederlandse vrouwenelftal werd in juli uitgeschakeld door Frankrijk in de kwartfinale van het Europees kampioenschap. Daarna volgde er een evaluatie over de afgelopen periode waaruit bleek dat er „te weinig vertrouwen bestaat dat onder de huidige leiding de ambities worden waargemaakt”, zo meldt de KNVB. „In aanloop naar en op het EK vielen zowel het vertoonde spel als de resultaten tegen en dat kunnen we ons niet veroorloven”, zegt de directie van de voetbalbond. „Met het oog op de huidige WK-kwalificatiereeks is besloten dat op zeer korte termijn iemand anders aan het roer komt te staan.”

Parsons verving in mei 2021 Sarina Wiegman. Onder haar leiding werd het elftal in 2017 Europees kampioen en in 2019 tweede tijdens het wereldkampioenschap. In september worden de kwalificatierondes voor het WK hervat, dat volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland zal plaatsvinden. Nederland speelt 6 september tegen IJsland. Als de oranjeploeg wint, plaatst Nederland zich voor het toernooi.

