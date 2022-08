Maaltijdbezorger Deliveroo wil eind dit jaar weg uit Nederland

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo wil eind november weg zijn uit Nederland. Dat maakt de bezorgdienst woensdag bekend in een mail aan klanten. Het platform vindt dat het niet groot genoeg is om hier voldoende winst te maken. Om die reden is het een proces gestart om te vertrekken. Tot het vertrek definitief is, gaan de diensten door als gewoonlijk.

In april ging Deliveroo nog een samenwerking aan met Albert Heijn voor de thuisbezorging van boodschappen. Hiermee wilde de maaltijdbezorger het boodschappen-aanbod op het platform in Nederland vergroten. Ook breidde Deliveroo haar werkzaamheden in juni nog uit naar Zaandam. Waarom de maaltijdbezorger kortgeleden nog aan het uitbreiden was en nu met deze trend breekt, is niet duidelijk. Deliveroo was voor NRC nog niet bereikbaar voor commentaar.

De Britse bezorgdienst is nu zeven jaar actief in Nederland. Deliveroo is niet de eerste maaltijdbezorger die uit Nederland vertrekt. In 2018 verkocht de eigenaar van de Duitse bezorgdienst Foodora de Nederlandse tak omdat die geen toekomst meer zag in deze markt. De grootste maaltijdbezorgers in Nederland zijn nu Thuisbezorgd en Uber Eats.